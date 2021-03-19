***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2021 18:02
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı RML Lojistik ve Denizcilik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 12.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında, Şirket'in ödenmiş sermayesinin 15.597.000 TL'ndan 17.687.000 TL'na artırılması karara bağlanmıştır. Artırılan 2.090.000 TL zarar telafi fonuna aktarılan alacaklarımızdan karşılanmış olup, ilgili sermaye artırım kararı, 18.03.2021 tarihinde tescil edilerek, 19.03.2021 tarihli ve 10291 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919422
BIST
18:051.529
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -21,94
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.511
18:057,2313
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -0,0913
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2098
18:058,6122
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -0,1262
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,5841
18:05404,30
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -4,45
|Açılış
|: 404,30
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
402,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|18,70
|1.130.771
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|11.009.497
|% 9,99
|
|ISKPL
|41,94
|120.214.113
|% 9,96
|
|TRILC
|28,48
|57.926.896
|% 9,96
|
|BLCYT
|12,60
|140.037.602
|% 9,95
|
|DOKTA
|36,66
|11.888.564
|% -9,97
|
|CLEBI
|302,00
|524.715.596
|% -8,48
|
|YESIL
|105,30
|107.375.778
|% -7,95
|
|SANKO
|13,29
|143.250.217
|% -7,64
|
|DENGE
|6,95
|2.149.658
|% -7,33
|
|FROTO
|228,40
|2.558.117.763
|% 7,74
|
|PETKM
|6,05
|1.707.610.563
|% -0,66
|
|THYAO
|13,79
|1.531.787.835
|% -1,08
|
|GARAN
|8,86
|1.235.533.828
|% -1,99
|
|VESTL
|31,64
|1.160.606.949
|% 8,50
|
|PETKM
|6,05
|1.707.610.563
|% -0,66
|
|EKGYO
|2,10
|573.716.507
|% -3,23
|
|SKBNK
|1,30
|349.067.155
|% -2,99
|
|TSKB
|1,63
|315.696.370
|% -4,12
|
|ODAS
|3,76
|670.339.046
|% -6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2241
|7,2313
|% -1,25
|
|Euro
|8,6006
|8,6122
|% -1,44
|
|Sterlin
|9,9915
|10,0416
|% -1,73
|
|Frank
|7,7363
|7,7829
|% -1,60
|
|Riyal
|1,9211
|1,9308
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|3,30
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-4,66
|
|Cumhuriyet
|2.700
|2.741
|-26,00
|
|Tam
|2.687
|2.756
|-24,14
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-11,68
|
|Çeyrek
|651
|667
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,20
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,06
|64,06
|0,78
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ERBOS
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 65.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 490, 172 adet işlem
-
17:58SANKO
Yüzde -9.52 oranında düşüşle 13.02 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 386, 080 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 5 kaybederek (% -2.18 ) 1, 590
-
17:57XU100
Endeks 1, 527 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 53 altında . İşlem hacmi 22, 772.00 milyon TL de
-
17:57YYAPI
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 428, 184 adet işlem