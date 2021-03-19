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***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.03.2021 18:02



***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimizin bağlı ortaklığı RML Lojistik ve Denizcilik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 12.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında, Şirket'in ödenmiş sermayesinin 15.597.000 TL'ndan 17.687.000 TL'na artırılması karara bağlanmıştır. Artırılan 2.090.000 TL zarar telafi fonuna aktarılan alacaklarımızdan karşılanmış olup, ilgili sermaye artırım kararı, 18.03.2021 tarihinde tescil edilerek, 19.03.2021 tarihli ve 10291 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919422


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