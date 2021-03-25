***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.12.2020 / 04.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23.12.2020 tarihli ve 18:11:16 saatinde yaptığımız özel durum açıklamamıza istinaden2 firma ile görüşmeler yapıldığı ve Gizlilik Sözleşmesi imzalandığı belirtilmişti. 1'inci Yatırım Sözleşmesi 04.03.2021 tarihinde imzalandığı bilgisi açıklanmıştı.Bu defa, Şirketimizin 25.03.2021 tarihli ve 2021/04 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında Yapılan incelemeler sonucu çevre dostu teknoloji alanında yatırım yapılabilir nitelikte bulunan ve projeyi gerçekleştirmek amacıyla •Şirkete, 500.000 USD bedele ve şirketin %5,55'ine kadar oranda iştirak edilmesi, •Şirkete katılımın bedelli sermaye artırımı yoluyla ve artırılan sermayenin Şirketimiz tarafından taahhüt edilmesi ve primli ödenmesi şeklinde yapılması, •Şirketin diğer ortakları, yatırım şirketi ve şirketimiz hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla Yatırım sözleşmesi imzalanmasına, karar verilmiştir. Sermaye artırımının gerçekleştirilerek pay alımının tamamlanması tarihinde şirket sermayesi, edinilen pay tutarları gibi bilgileri içeren açıklama "finansal duran varlık edinilmesi" başlığı altında ayrıca yapılacaktır. Şirket faaliyetleri ile ilgili özet bilgi aşağıda verilmiştir. Şirket, benimsediği sürdürülebilir, çevre dostu üretim ve döngüsel ekonomi anlayışlarıyla atık lastikleri ileri teknoloji dönüşüm ile çevre dostu ve katma değeri yüksek ürünler elde etmektedir. Doğaya atılarak terk edilen veya geleneksel yöntemlerle bertaraf edilen lastik atıklarını geleneksel bertaraf yerine termo-kimyasal yöntemle işleyerek otomotiv ve kauçuk endüstrisi için karbon siyahı ve biyo-yakıt gibi ekonomik değeri yüksek ham maddeler elde etmektedir. Aynı zamanda elde edeceği biyoyakıtla elektrik enerjisi üreten şirket, tüm bu işlemleri düşük işletme maliyetleriyle gerçekleştirebilmektedir. Geliştirdiği teknoloji ile CO2 salınımını engelleyerek her yıl 1.000.000 ağacın üstlendiği görevi üstlenmektedir. Yılda yaklaşık 11.000 ton ve 1 milyon adet atık lastik işleyerek 1)Geri Dönüştürülmüş Karbon Siyahı : Karbon siyahının ana kullanım alanı lastik üretimidir. Ayrıca karbon siyahı, oto yedek parça, boya malzemeleri, kauçuk malzemeler, kauçuk ve plastik bazlı ürünler, kablolar, konveyör bantları, hortumlar, kauçuk hamur karışımları, ısı yalıtım malzemeleri ve diğer temel malzemelerde kullanılmaktadır. Ayrıca nano teknolojiye dayalı diğer ar-ge çalışmaları sayesinde, geri dönüştürülmüş karbon siyahı kullanımıyla karbon nano-tabaka ve grafen elde edilebilmektedir. 2)Biyoyakıt : Biyoyakıt, doğrudan elektrik enerjisine dönüştürülerek de piyasaya sunulabilir. Bunun dışında kimyasal üretiminde de kullanılabilmektedir. 3)Syngaz : Geri dönüşüm sürecimizin çıktılarından biridir. Isı enerjisi kaynağı olarak kendi tesislerinde kullanmayı planlamaktadır. 4)Çelik : Elde edilen saf çelik doğrudan demir-çelik endüstrisine sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920579BIST