***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.04.2021 11:02
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.03.2020 tarihli ve 17:31:39 sayılı Özel Durum açıklamamıza istinaden
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 22. Maddesi birinci fıkrası (b) bendinde yer alan Girişim Sermayesi Yatırımlarına ilişkin sınırlamaya uyum sağlanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 30.06.2021 tarihine kadar ek süre verilmesi talebimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmış ve 30.06.2021 tarihine kadar ek süre verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926012
BIST
11:411.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,28
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.411
11:418,1458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0133
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
11:419,6904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0263
|Açılış
|: 9,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
11:41456,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,64
|Açılış
|: 456,61
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler11:41
|TUREX
|14,52
|168.897
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|398.021
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|41.628.044
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|343.494
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|123.184.526
|% 9,93
|
|UTPYA
|19,64
|1.471.370
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|17.623.537
|% -9,95
|
|KRTEK
|17,00
|8.299.415
|% -8,11
|
|UZERB
|46,00
|25.438
|% -6,12
|
|SILVR
|6,31
|19.923.041
|% -5,96
|
|BJKAS
|10,93
|410.253.456
|% 7,47
|
|EREGL
|16,10
|347.413.747
|% 1,64
|
|JANTS
|851,50
|217.399.902
|% 0,18
|
|KRDMD
|7,41
|201.749.932
|% -0,27
|
|RTALB
|31,64
|176.183.821
|% 6,17
|
|ITTFH
|2,84
|171.870.737
|% 7,58
|
|DOHOL
|3,30
|145.832.144
|% -1,79
|
|EKGYO
|1,94
|77.969.571
|% 0,52
|
|TSKB
|1,40
|56.804.066
|% -0,71
|
|GSRAY
|3,88
|150.347.364
|% 4,30
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1390
|8,1458
|% 0,16
|
|Euro
|9,6772
|9,6904
|% -0,27
|
|Sterlin
|11,1215
|11,1772
|% -0,18
|
|Frank
|8,7611
|8,8139
|% -0,08
|
|Riyal
|2,1644
|2,1752
|% 0,07
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-9,70
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-2,03
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,71
|62,71
|-0,49
|
Seans Raporu
11:41
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11:56YESIL
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11:52SILVR
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Yüzde -7.38 oranında düşüşle 6.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 837, 176 adet işlem
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