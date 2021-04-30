***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Netsafe Bilgi Güvenliği Teknolojileri A.Ş. nin 12.03.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında1- Şeyhli Mahallesi Nazar Sokak N7 Derya APT. D:11 Pendik/ İSTANBUL olan adresi, Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Sapphaire Blok N1/1 İç Kapı No.1 B01 Kağıthane/İSTANBUL olarak değişritilmesi,2- 7.031.323.- TL olan ödenmiş srmayenin Eş Zamanlı Yapılan Sermaye Azaltım ve Artırımı ile 1.200.000.- TL olarak belirlenmesi kararları alınmıştır. Söz konusu genel kurul kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 30.04.2021 ve 10320 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.Eş Zamanlı Yapılan Sermaye Azaltım ve Artırımı ile 7.031.323 .- TL olan ödenmiş sermaye Eş Zamanlı Yapılan Sermaye Azaltım ve Artırımı ile 6.454.323.- TL azaltılarak 577.000.- TL na indirilmiş ve eş zamanlı olarak 623.000.- TL artırılarak yeni sermaye 1.200.000.- TL olarak belirlenmiştir. Azaltılan 6.454.232.- TL nın tamamı Geçmiş Yıllar Zararlarından Mahsup edilmiştir.Artırılan 623.000.- TL nın 478.677.- TL sı Diğer Sermaye Yedekleri Hesabından, 144.323.- TL sı ise Ortaklara Borçlar Hesabından karşılanarak Şirketimizin Netsafe'den olan alacaklarından mahsup edilmiş ve Şirkete yeni bir kaynak aktarımı yapılmamıştır.Bu Eş Zamanlı Sermaye Azaltımı ve Artırımı İşlemleri sonucu Şirketteki paylarımızın nominal değeri 1.200.000.- TL na inerken pay oranımız değişmeyerek aynı(%100) kalmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933139BIST