***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.12.2020 / 04.03.2021 / 25.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.03.2021 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere yapılan incelemeler sonucu çevre dostu teknoloji alanında yatırım yapılabilir nitelikte bulunan ve projeyi gerçekleştirmek amacıyla Laska Teknoloji A.Ş.'ne500.000 USD bedelle ve şirketin %5,55'ine kadar oranda iştirak edilmesine karar verildiği açıklanmıştır. Şirketin 25.06.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında sermaye artırım kararı alımmış ve rüçhan haklarından feragat eden ortaklar olmuştur. Şirketimizin, 25.06.2021 tarihli ve 2021/ 10 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında rüçhan haklarından feragat eden diğer ortakların da bu haklarının kullanım kararı alınmış ve şirkete olan 500.000 USD ve %5,55 olan taahhüdümüz Yönetim Kurulumuz kararıyla 750.000 USD ve %7,50'ine kadar yükseltilerek iştirak edilmesine karar verilmiştir. Sermaye artırımının gerçekleştirilerek pay alımının tamamlanması tarihinde şirket sermayesi, edinilen pay tutarları gibi bilgileri içeren ahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944221BIST