***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.06.2021 17:25
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2020 / 04.03.2021 / 25.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.03.2021 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere yapılan incelemeler sonucu çevre dostu teknoloji alanında yatırım yapılabilir nitelikte bulunan ve projeyi gerçekleştirmek amacıyla Laska Teknoloji A.Ş.'ne
500.000 USD bedelle ve şirketin %5,55'ine kadar oranda iştirak edilmesine karar verildiği açıklanmıştır. Şirketin 25.06.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında sermaye artırım kararı alımmış ve rüçhan haklarından feragat eden ortaklar olmuştur. Şirketimizin, 25.06.2021 tarihli ve 2021/ 10 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında rüçhan haklarından feragat eden diğer ortakların da bu haklarının kullanım kararı alınmış ve şirkete olan 500.000 USD ve %5,55 olan taahhüdümüz Yönetim Kurulumuz kararıyla 750.000 USD ve %7,50'ine kadar yükseltilerek iştirak edilmesine karar verilmiştir. Sermaye artırımının gerçekleştirilerek pay alımının tamamlanması tarihinde şirket sermayesi, edinilen pay tutarları gibi bilgileri içeren a
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944221
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -18,93
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.392
18:058,7801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0714
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,8024
En Düşük
8,6753
18:0510,4867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0808
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,5061
En Düşük
10,3652
18:05502,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 5,62
|Açılış
|: 502,55
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
503,30
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|4,18
|39.216.415
|% 10,00
|
|ALKA
|16,50
|4.988.869
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|25.635.227
|% 9,98
|
|TKURU
|224,00
|9.165.763
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|6.739.557
|% 9,97
|
|VAKFN
|11,51
|375.535.119
|% -9,94
|
|BERA
|12,69
|176.015.874
|% -9,94
|
|VKFYO
|7,26
|78.247.818
|% -9,93
|
|CEOEM
|12,15
|33.556.894
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.777.598
|% -9,86
|
|THYAO
|14,28
|775.601.298
|% -2,26
|
|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% -1,68
|
|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
|
|EREGL
|18,14
|429.335.961
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,21
|334.977.205
|% -1,78
|
|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 1,49
|
|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% -1,68
|
|PETKM
|5,39
|362.143.891
|% -0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7486
|8,7801
|% 0,82
|
|Euro
|10,4465
|10,4867
|% 0,78
|
|Sterlin
|12,1536
|12,2146
|% 0,53
|
|Frank
|9,5384
|9,5958
|% 0,95
|
|Riyal
|2,3340
|2,3457
|% 0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|6,15
|
|Altın Gr.
|502
|503
|5,50
|
|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|13,00
|
|Tam
|3.300
|3.385
|13,68
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|6,62
|
|Çeyrek
|800
|819
|3,31
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,13
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,10
|
|B. Petrol
|76,12
|76,12
|0,56
|