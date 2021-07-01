Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.07.2021 09:23



***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Şirketimizin 29.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
 
ERIH Enerji Üretim Ticaret A.Ş ‘nin sermayesine  %25  oranında 5.100.000.- TL tutarında  emisyon primli ve bedelli sermaye artışı yolu ile  iştirak edilmesine karar verilmiştir. Şirket en kısa sürede bu sermaye artırımını gerçekleştirmek üzere gerekli izinleri alacaktır. Şirketin yeni sermayesi pay oranımızın %25 den az olmamak üzere yeniden belirlenecektir. Bu tutarlar %30 ve 6.100.000.- na kadar yükseltilebilecektir.
Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda taahhüdümüz olan 5.100.000 TL sermaye artırımına mahsuben sermaye avansı olarak 29.06.2021 tarihinde  itibariyle ödenmiştir.
 
2008 yılında kurulan ve  Avrupa Enerji Borsaları ve OTC  (Tezğahüstü) piyasalarda enerji emtialarının ticaretiyle faaliyetlerine baslayan  ERIH, bugün bu faaliyetlerinin yanısıra, 4 kıtada 9 ülkede gelistirmeye devam ettigi rüzgar ve günes enerjisi yatırım projeleriyle faaliyetlerine devam etmektedir. Turkiye yanısıra Yunanistan, Romanya, Endonezya,Tanzanya , Malawi ve Gine'de enerji yatırım calısmaları bulunmaktadır. ERIH, Sahra Altı Afrika'nın 5 ülkesinde devam eden ve elektrigin bulunmadıgı yerleşim yerlerine günes enerjisinden elektrik üretimi, depolanma ve dağıtım yatırım projelerini gelistiren ERIH, bu projelerin en kritik konusu olan enerji depolanması konularında stratejik bir kararla diğer iştirakimiz  Batkon Batarya Teknolojileri A.S.'ye geçen hafta yatırım yapmıstır. Böylece daha güçlü bir sinerji yaratma imkanı doğmuştur
Sermaye artırımının gerçekleştirilerek pay alımının tamamlanması tarihinde şirket sermayesi, edinilen pay tutarları gibi bilgileri içeren açıklama "finansal duran varlık edinilmesi başlığı altında ayrıca yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945347


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.373
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.358  
Önceki Kapanış :  1.373  
En Yüksek
1.373 En Düşük
1.358
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OLMK 7,45 2.410.532 % 0,00  
KGYO 5,97 4.532.893 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6839 8,6901 % 0,46  
Euro 10,2784 10,2890 % -0,02  
Sterlin 11,9227 11,9825 % 0,46  
Frank 9,3443 9,4006 % 0,39  
Riyal 2,3098 2,3214 % 0,45  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.778 1.778 1,33  
Altın Gr. 497 497 2,46  
Cumhuriyet 3.286 3.336 31,00  
Tam 3.262 3.346 25,02  
Yarım 1.577 1.619 12,10  
Çeyrek 791 809 6,06  
Gümüş.Ons 26,02 26,05 0,01  
Gümüş Gr. 7,27 7,28 0,04  
B. Petrol 75,76 75,76 -0,08  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru