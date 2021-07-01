***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 29.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısındaERIH Enerji Üretim Ticaret A.Ş ‘nin sermayesine %25 oranında 5.100.000.- TL tutarında emisyon primli ve bedelli sermaye artışı yolu ile iştirak edilmesine karar verilmiştir. Şirket en kısa sürede bu sermaye artırımını gerçekleştirmek üzere gerekli izinleri alacaktır. Şirketin yeni sermayesi pay oranımızın %25 den az olmamak üzere yeniden belirlenecektir. Bu tutarlar %30 ve 6.100.000.- na kadar yükseltilebilecektir.Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda taahhüdümüz olan 5.100.000 TL sermaye artırımına mahsuben sermaye avansı olarak 29.06.2021 tarihinde itibariyle ödenmiştir.2008 yılında kurulan ve Avrupa Enerji Borsaları ve OTC (Tezğahüstü) piyasalarda enerji emtialarının ticaretiyle faaliyetlerine baslayan ERIH, bugün bu faaliyetlerinin yanısıra, 4 kıtada 9 ülkede gelistirmeye devam ettigi rüzgar ve günes enerjisi yatırım projeleriyle faaliyetlerine devam etmektedir. Turkiye yanısıra Yunanistan, Romanya, Endonezya,Tanzanya , Malawi ve Gine'de enerji yatırım calısmaları bulunmaktadır. ERIH, Sahra Altı Afrika'nın 5 ülkesinde devam eden ve elektrigin bulunmadıgı yerleşim yerlerine günes enerjisinden elektrik üretimi, depolanma ve dağıtım yatırım projelerini gelistiren ERIH, bu projelerin en kritik konusu olan enerji depolanması konularında stratejik bir kararla diğer iştirakimiz Batkon Batarya Teknolojileri A.S.'ye geçen hafta yatırım yapmıstır. Böylece daha güçlü bir sinerji yaratma imkanı doğmuşturSermaye artırımının gerçekleştirilerek pay alımının tamamlanması tarihinde şirket sermayesi, edinilen pay tutarları gibi bilgileri içeren açıklama "finansal duran varlık edinilmesi başlığı altında ayrıca yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945347BIST