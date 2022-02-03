***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2022 17:29
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22 Şubat 2022 tarihinde yapılacak olan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimiz A grubu paylarını temsilen Sayın Onur TAKMAK, aşağıda adı geçen kişileri Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday göstermiştir.
1) Feray TAKMAK,
2) Cemil ARMAĞAN,
3) Arif BEKTAŞ,
4) Hacı Bayram BAŞARAN
Söz konusu kişilere ilişkin "özgeçmiş" bilgileri ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999265
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|PARSN
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|PKENT
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|33.385.127
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|DESA
|9,40
|29.839.289
|% 9,94
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|OZGYO
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|86.095.118
|% 9,71
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|KONTR
|121,70
|363.143.486
|% 8,37
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|ORCAY
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|29.460.519
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|8.506.653
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|GARAN
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|1.890.794.547
|% -2,85
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|KRDMD
|11,23
|1.357.403.811
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|AKBNK
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|% -4,31
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|YKBNK
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|TSKB
|1,56
|315.158.581
|% -3,11
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|GARAN
|11,94
|1.890.794.547
|% -2,85
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|EKGYO
|2,38
|372.008.436
|% -2,06
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|AKBNK
|7,77
|980.315.582
|% -4,31
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|18:05
|Alış
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|Dolar
|13,5571
|13,5591
|% -0,08
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|Euro
|15,5188
|15,5679
|% 0,25
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|Sterlin
|18,3679
|18,4600
|% 0,75
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|Frank
|14,6537
|14,7420
|% 0,36
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|Riyal
|3,6016
|3,6197
|% 0,58
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|18:05
|Alış
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|Altın Ons
|1.806
|1.807
|1,26
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|Altın Gr.
|787
|787
|4,26
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|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|0,00
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|Tam
|5.196
|5.328
|-1,42
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|Yarım
|2.512
|2.577
|-0,69
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|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-0,34
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|Gümüş.Ons
|22,45
|22,47
|0,08
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|Gümüş Gr.
|9,78
|9,79
|0,02
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|B. Petrol
|91,25
|91,25
|0,28
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