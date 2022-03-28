***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 23.03.2022 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak28.03.2022 tarihli ve 2022 /08 sayılı Yönetim Kurulu kararı ileSn. Feray TAKMAK'ın Yönetim Kurulu Döndü Duygu BAYSAL'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,olarak görev yapmasına ve bu kararın Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013468BIST