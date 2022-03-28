***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.03.2022 17:40
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.03.2022 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak
28.03.2022 tarihli ve 2022 /08 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile
Sn. Feray TAKMAK'ın Yönetim Kurulu Döndü Duygu BAYSAL'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,
olarak görev yapmasına ve bu kararın Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013468
BIST
18:052.172
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BIST En Aktif Hisseler17:59
|GZNMI
|37,04
|82.018.868
|% 9,98
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|KENT
|213,00
|2.804.530
|% 9,96
|
|SERVE
|18,22
|784.637
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|843.240
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|17.089.154
|% 9,90
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|201.049.042
|% -9,96
|
|YONGA
|22,24
|219.815
|% -9,96
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|DZGYO
|2,73
|73.016.023
|% -9,90
|
|KAPLM
|71,50
|45.073.338
|% -8,57
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|THYAO
|29,06
|4.025.123.676
|% 3,20
|
|SASA
|60,40
|2.388.175.406
|% 0,67
|
|KARSN
|5,17
|1.536.622.969
|% 4,44
|
|EREGL
|32,70
|1.275.965.064
|% -1,51
|
|KRDMD
|15,19
|1.254.276.042
|% -0,72
|
|ODAS
|1,81
|907.252.158
|% 7,74
|
|KARSN
|5,17
|1.536.622.969
|% 4,44
|
|EKGYO
|2,35
|577.628.782
|% 3,07
|
|THYAO
|29,06
|4.025.123.676
|% 3,20
|
|YKBNK
|3,88
|488.777.954
|% -0,51
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8257
|14,8310
|% 0,00
|
|Euro
|16,2679
|16,2855
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,3380
|19,4349
|% -0,79
|
|Frank
|15,7910
|15,8861
|% -0,52
|
|Riyal
|3,9390
|3,9588
|% -0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.938
|1.938
|-20,05
|
|Altın Gr.
|924
|924
|-9,80
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.086
|6.238
|-73,38
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|-35,50
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-17,74
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|-0,46
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|Gümüş Gr.
|11,95
|11,96
|-0,23
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|B. Petrol
|109
|109
|-8,71
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Seans Raporu
17:59
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17:59XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 26, 273.00 milyon TL de
-
17:59TUKAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 8.53 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 500, 792 adet işlem
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17:58KERVT
Yüzde 4.76 oranında artışla 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 011, 100 adet işlem
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17:57LKMNH
Yüzde 5.22 oranında artışla 16.74 lira fiyatla işlem gören hissede 706, 279 adet işlem
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17:55MERKO
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 361, 512 adet işlem