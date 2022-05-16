***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 16.05.2022 tarihli ve 2022/11 sayılı kararıyla Yönetim Kurulumuz Başkanı Sayın Feray TAKMAK'ın sağlık sorunları nedeniyle 24.09.2018 tarihinden itibaren yürütmekte olduğu Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliğinden istifasının kabulüne ve Şirketimize olan katkıları nedeniyle teşekkür edilmesine, Boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına yönetim kurulu üyemiz Hacı Bayram BAŞARAN ‘ın seçilmesine ve Şirketimiz iç sirkülerine göre Şirketimizi temsil ve ilzam hususunda Yönetim Kurulumuzun 19.12.2018 tarih ve 2018/28 sayılı toplantısında kabul edilen 19.12.2018 tarih ve 02 sayılı İç Yönergemiz esasları doğrultusunda A Grubu imza yetkisi verilmesine, Sayın Feray TAKMAK'ın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine A Grubu pay sahibinin göstereceği adayın bilahare seçilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030692BIST