***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.05.2022 19:25
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 16.05.2022 tarihli ve 2022/11 sayılı kararıyla Yönetim Kurulumuz Başkanı Sayın Feray TAKMAK'ın sağlık sorunları nedeniyle 24.09.2018 tarihinden itibaren yürütmekte olduğu Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliğinden istifasının kabulüne ve Şirketimize olan katkıları nedeniyle teşekkür edilmesine, Boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına yönetim kurulu üyemiz Hacı Bayram BAŞARAN ‘ın seçilmesine ve Şirketimiz iç sirkülerine göre Şirketimizi temsil ve ilzam hususunda Yönetim Kurulumuzun 19.12.2018 tarih ve 2018/28 sayılı toplantısında kabul edilen 19.12.2018 tarih ve 02 sayılı İç Yönergemiz esasları doğrultusunda A Grubu imza yetkisi verilmesine, Sayın Feray TAKMAK'ın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine A Grubu pay sahibinin göstereceği adayın bilahare seçilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030692
BIST
18:052.391
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -28,44
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
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2.425
En Düşük
2.391
18:0515,5461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0686
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
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15,6656
En Düşük
15,4564
18:0516,2443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1309
|Açılış
|: 16,2100
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|Önceki Kapanış
|: 16,1900
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16,3568
En Düşük
16,0891
18:05907,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 5,58
|Açılış
|: 907,40
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|22,00
|2.850.783
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,63
|88.505.453
|% 9,98
|
|IMASM
|35,26
|17.757.216
|% 9,98
|
|UFUK
|44,96
|2.668.895
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|22.644.861
|% 9,97
|
|GZNMI
|36,44
|73.770.297
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|2.522.079
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.989.620
|% -9,84
|
|GENIL
|18,18
|250.028.156
|% -9,73
|
|SKTAS
|3,92
|26.571.216
|% -9,68
|
|THYAO
|42,72
|4.912.218.718
|% 0,56
|
|GARAN
|14,97
|2.190.708.687
|% -0,07
|
|SAHOL
|19,23
|1.836.019.470
|% -0,31
|
|KRDMD
|14,91
|1.661.702.022
|% -4,85
|
|SISE
|19,30
|1.553.784.141
|% -2,08
|
|EKGYO
|2,62
|1.069.543.768
|% -2,60
|
|YKBNK
|4,34
|1.016.322.587
|% -4,62
|
|GARAN
|14,97
|2.190.708.687
|% -0,07
|
|KARSN
|5,44
|758.744.180
|% 2,06
|
|SKBNK
|1,13
|146.018.599
|% 3,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5325
|15,5461
|% 0,44
|
|Euro
|16,2096
|16,2443
|% 0,81
|
|Sterlin
|19,0385
|19,1339
|% 0,60
|
|Frank
|15,4316
|15,5245
|% 0,27
|
|Riyal
|4,1306
|4,1513
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|907
|907
|5,25
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TTKOM, THYAO
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 17 kaybederek (% -0.75 ) 2, 148
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, ULUUN, RHEAG, IMASM, MNDRS, DAGHL, ORCAY, BAGFS, EUHOL, TMPOL
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