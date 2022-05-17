***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize yapılan bildirim uyarınca, Şirketimiz lider sermayedarlarından Onur Takmak'tan alınan bildirimde, şirketteki toplam sermayesinin %5,42'sini temsil eden halka açık olmayan ve imtiyazlı A grubu paylarının devrine ilişkin olarak 17 Mayıs 2022 tarihinde Mustafa Mümtaz ÖZKAYA ("Alıcı") ile aralarında bir hisse alım sözleşmesi ("Sözleşme") akdedildiği,Sözleşme'de belirtilen pay devri, diğer şartların yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabi olarak pay devrinin tamamlanacağı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenen, halka açık olmayan ve imtiyazlı olan bu payların Alıcı hesabına geçirileceği tarihte yapılacağı,Sözleşme uyarınca belirlenmiş olan Pay alım bedelinin 6 aylık ağırlıklı ortalama fiyatı olan 1,7540 TL üzerine %15 kontrol primi ilave edilerek 2,0150.- TL olarak belirlendiği belirtilmiştir.Pay devrine ilişkin detayları aşağıda belirtilmiştir.Şirket çıkarılmış sermayesi: 41.550.000 TLDevredilen Pay adedi: 2.250.000Pay grubu: A Grubu - imtiyazlı PayPayların şirket sermayesi içindeki oranı: 5,41516Toplam pay alım bedeli: 4.533.750,00 TLRhea Girişim Sermayesi Yatırım OrtaklığıAdınaYukarıda belirtilen hisse devir işlemiyle ilgili olarak gerekli belgelerin tamamlanmasını müteakip Pay Devir İzni için Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat edilecek ve yatırımcılarımızın kararını etkileyecek yeni bir gelişme olduğunda ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030958BIST