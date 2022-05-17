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***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.05.2022 18:15
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimize yapılan bildirim uyarınca, Şirketimiz lider sermayedarlarından Onur Takmak'tan alınan bildirimde, şirketteki toplam sermayesinin %5,42'sini temsil eden halka açık olmayan ve imtiyazlı A grubu paylarının devrine ilişkin olarak 17  Mayıs 2022 tarihinde Mustafa Mümtaz ÖZKAYA ("Alıcı") ile aralarında bir hisse alım sözleşmesi ("Sözleşme") akdedildiği, 
Sözleşme'de belirtilen pay devri, diğer şartların yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabi olarak pay devrinin tamamlanacağı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenen, halka açık olmayan ve imtiyazlı olan bu payların Alıcı hesabına geçirileceği tarihte yapılacağı,
Sözleşme uyarınca belirlenmiş olan Pay alım bedelinin 6 aylık ağırlıklı ortalama fiyatı olan 1,7540 TL üzerine %15 kontrol primi ilave edilerek 2,0150.- TL olarak belirlendiği belirtilmiştir.
Pay devrine ilişkin detayları aşağıda belirtilmiştir. 
Şirket çıkarılmış sermayesi: 41.550.000 TL
Devredilen Pay adedi: 2.250.000
Pay grubu: A Grubu - imtiyazlı Pay 
Payların şirket sermayesi içindeki oranı: 5,41516
Toplam pay alım bedeli: 4.533.750,00 TL
Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Adına
Yukarıda belirtilen hisse devir işlemiyle ilgili olarak gerekli belgelerin tamamlanmasını müteakip Pay Devir İzni için Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat edilecek ve yatırımcılarımızın kararını etkileyecek yeni bir gelişme olduğunda ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030958


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NIBAS 9,70 32.006.672 % 9,98  
ULUSE 192,00 44.550.627 % 9,97  
SELVA 10,60 22.875.556 % 9,96  
ARMDA 131,40 1.693.542 % 9,96  
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Altın Gr. 931 931 3,02  
Cumhuriyet 6.235 6.329 71,00  
Tam 6.201 6.357 65,64  
Yarım 2.997 3.075 31,75  
Çeyrek 1.503 1.538 15,88  
Gümüş.Ons 21,37 21,39 -0,26  
Gümüş Gr. 10,97 10,98 -0,10  
B. Petrol 109 109 -2,67  
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