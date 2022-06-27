***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.06.2022 18:12
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17.05.2022 tarihli Özel Durum açıklamamıza istinaden
Halka açık olmayan A grubu payların devir izni için Sermaye Piyasası Kurulu'na 27.06.2022 tarihinde müracaat edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039500
BIST
18:052.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -24,82
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.549
En Düşük
2.483
18:0516,5505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0246
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,6126
En Düşük
16,5108
18:0517,5812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0548
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,5812
En Düşük
17,4959
18:05970,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,35
|Açılış
|: 970,20
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
973,61
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANEL
|7,92
|10.121.895
|% 10,00
|
|RYSAS
|8,47
|13.609.340
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,93
|52.904.660
|% 10,00
|
|SELVA
|8,92
|66.011.512
|% 9,99
|
|BERA
|15,98
|363.597.295
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,20
|2.596.219
|% -9,94
|
|UFUK
|64,70
|2.758.413
|% -9,38
|
|AKYHO
|1,60
|30.703.307
|% -7,51
|
|ORMA
|30,00
|308.706
|% -6,25
|
|DOAS
|80,30
|81.012.458
|% -5,58
|
|THYAO
|49,56
|5.177.294.097
|% -1,37
|
|SISE
|21,66
|2.029.313.458
|% -0,46
|
|EREGL
|27,84
|1.838.020.592
|% -0,07
|
|ASELS
|23,86
|1.192.202.323
|% -2,85
|
|KRDMD
|12,75
|1.065.468.460
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,65
|810.042.285
|% -2,31
|
|ODAS
|3,15
|491.971.360
|% -1,56
|
|TSKB
|2,12
|298.370.514
|% 0,47
|
|EKGYO
|2,58
|316.231.539
|% -0,77
|
|KARSN
|7,50
|887.701.241
|% 1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5483
|16,5505
|% 0,15
|
|Euro
|17,4481
|17,5812
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,2446
|20,3461
|% 0,13
|
|Frank
|17,2406
|17,3445
|% 0,13
|
|Riyal
|4,3974
|4,4194
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|0,02
|
|Altın Gr.
|969
|970
|0,67
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-131,00
|
|Tam
|6.424
|6.595
|3,00
|
|Yarım
|3.154
|3.225
|1,00
|
|Çeyrek
|1.580
|1.612
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,14
|21,17
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 15 kaybederek (% -0.40 ) 2, 269
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHAAS, MAKIM, SELVA, GENTS, BERA, SANEL, KRGYO, RYSAS
-
17:59
KFEIN, CRDFA, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DOAS, SNKRN, GLDTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58GSDHO
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 3.94 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 298, 295 adet işlem