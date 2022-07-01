***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2022 18:14
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.08.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06.08.2018 tarihli ve 17:45:50 saatinde yapılan özel durum açıklamamıza istinaden Şirketimizin sermayesine % 100 oranında iştirak ettiği bağlı ortaklığı konumunda olan Tasfiye halindeki Rhea Dijital Yatırım ve Ticaret A.Ş'nin 09.06.2022 tarihli Genel Kurul kararı ile tasfiye süreci sonuçlandırılmış olup, Tasfiye halindeki Rhea Dijital Yatırım ve Ticaret A.Ş'nin terkin işleminin tescili 01.07.2022 tarihinde yapılmış ve 01.07.2022 tarihli ve 10611 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040794
BIST
18:052.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 38,41
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
18:0516,7642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0658
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7867
En Düşük
16,6705
18:0517,4879
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0395
|Açılış
|: 17,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,3765
18:05972,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,72
|Açılış
|: 972,64
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
975,35
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISSEN
|28,16
|60.751.758
|% 10,00
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|GESAN
|46,22
|282.120.104
|% 10,00
|
|ECZYT
|62,85
|116.523.093
|% 9,97
|
|ULUUN
|22,74
|66.036.559
|% 9,96
|
|RTALB
|6,80
|134.500.206
|% -8,85
|
|GLRYH
|3,18
|42.317.670
|% -6,74
|
|BALAT
|12,50
|1.111.945
|% -5,59
|
|BEYAZ
|8,77
|35.995.393
|% -5,09
|
|DAGHL
|26,56
|2.002.018
|% -4,73
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|SISE
|21,34
|1.959.867.601
|% -0,74
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|EREGL
|27,06
|1.278.032.511
|% -0,29
|
|KOZAA
|27,86
|1.129.368.069
|% 7,90
|
|EKGYO
|2,81
|745.309.173
|% 6,44
|
|YKBNK
|4,41
|638.573.517
|% 1,85
|
|ODAS
|2,89
|380.588.077
|% 0,00
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|ISCTR
|4,50
|508.156.770
|% 2,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7555
|16,7666
|% 0,41
|
|Euro
|17,3982
|17,4785
|% -0,28
|
|Sterlin
|20,1348
|20,2358
|% -0,66
|
|Frank
|17,3425
|17,4469
|% -0,38
|
|Riyal
|4,4524
|4,4748
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-4,66
|
|Altın Gr.
|972
|973
|2,71
|
|Cumhuriyet
|6.473
|6.571
|-20,00
|
|Tam
|6.482
|6.588
|-2,00
|
|Yarım
|3.173
|3.221
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.589
|1.610
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,78
|19,81
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,68
|-0,22
|
|B. Petrol
|111
|111
|2,33
|