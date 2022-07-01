***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.08.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.08.2018 tarihli ve 17:45:50 saatinde yapılan özel durum açıklamamıza istinaden Şirketimizin sermayesine % 100 oranında iştirak ettiği bağlı ortaklığı konumunda olan Tasfiye halindeki Rhea Dijital Yatırım ve Ticaret A.Ş'nin 09.06.2022 tarihli Genel Kurul kararı ile tasfiye süreci sonuçlandırılmış olup, Tasfiye halindeki Rhea Dijital Yatırım ve Ticaret A.Ş'nin terkin işleminin tescili 01.07.2022 tarihinde yapılmış ve 01.07.2022 tarihli ve 10611 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040794BIST