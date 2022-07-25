***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.07.2022 18:34
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Lider sermayedarı Onur Takmak'tan yazılı olarak alınan beyanda %100 paylarına sahip olduğu madencilik şirketlerinin bağlı olan madencililk şirketlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Prim borcu nedeniyle Şirketimiz sermayesinde sahip olduğu Kurul kaydında bulunan ancak A Grubu Borsa İstanbul'da işlem görmeyen 2.250.000.- paylar üzerine 1.325.000.- TL haciz uygulandığı öğrenilmiştir. Söz konusu haciz uygulamasının kaldırılması için, gerek şirketimiz Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., gerekse Lider sermayedar Onur Takmak'ın şahsi borcu olmaması nedeniyle borçlu şirket tarafından 25.07.2022 tarih ve 207290101102333805807-31/000 numara ve 407290101100242105812-66/000 nolu dilekçeler ile her bir borç için ilgili kanunda yer aldığı şekilde borcun %25'inin nakden ödenerek yeniden yapılandırılarak ödenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu ilgili birimlerine müracaat edildiği şirketimize Onur Takmak tarafından bildirilmiştir. Borcun yapılandırılarak ödenmesi taahhüt edilmesine rağmen hacizin kalkmaması durumunda dahi 17.05.2022 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıkladığımız söz konusu A Grubu 2.250.000.-TL'lık payların Mustafa Mümtaz ÖZKAYA'ya devri ile ilgili olarak Mustafa Mümtaz ÖZKAYA da bu payları hacizli olarak almayı kabul ettiğini beyan etmişlerdir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047619
BIST
18:052.548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 31,93
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.553
En Düşük
2.521
18:0517,7852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0580
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8510
En Düşük
17,7389
18:0518,2061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0829
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,3149
En Düşük
18,0846
18:05982,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,98
|Açılış
|: 982,01
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
996,11
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INTEM
|73,15
|38.583.665
|% 10,00
|
|BRKO
|1,87
|3.493.211
|% 10,00
|
|ASUZU
|211,50
|338.280.637
|% 9,98
|
|TMSN
|38,16
|314.219.259
|% 9,97
|
|MIPAZ
|7,28
|41.157.568
|% 9,97
|
|HEDEF
|7,83
|93.380.900
|% -10,00
|
|SANEL
|11,11
|4.153.418
|% -9,97
|
|SERVE
|30,00
|7.310.590
|% -7,64
|
|ULUUN
|23,78
|499.590.713
|% -5,78
|
|TIRE
|24,56
|76.513.582
|% -5,54
|
|THYAO
|49,54
|4.025.025.781
|% -1,02
|
|SISE
|21,24
|1.808.227.540
|% 1,43
|
|EKGYO
|3,17
|1.697.418.484
|% 0,32
|
|AKBNK
|8,95
|1.039.468.113
|% 3,59
|
|YKBNK
|4,81
|998.735.789
|% 3,00
|
|EKGYO
|3,17
|1.697.418.484
|% 0,32
|
|SKBNK
|1,49
|310.823.522
|% 9,56
|
|YKBNK
|4,81
|998.735.789
|% 3,00
|
|ODAS
|3,79
|680.415.470
|% 4,41
|
|TSKB
|2,43
|380.306.284
|% 3,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7750
|17,7885
|% 0,35
|
|Euro
|18,1693
|18,2000
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,3731
|21,4803
|% 0,71
|
|Frank
|18,3735
|18,4842
|% 0,06
|
|Riyal
|4,7197
|4,7434
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-8,66
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.613
|6.699
|-63,00
|
|Yarım
|3.222
|3.275
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.637
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,46
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,56
|-0,05
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,78
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 44 artarak (% 1.32 ) 2, 721
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, EKGYO
-
17:59XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 26, 186.00 milyon TL de
-
17:59ISCTR
Yüzde 4.87 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 222, 598 adet işlem
-
17:58MEGAP
Yüzde 6.68 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 414, 877 adet işlem