***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar26.07.2022 tarihinde ve saat 18:14:42 de yapmış olduğumuz açıklamamızda Şirketimiz Lider Sermayedarı Onur TAKMAK'ın şirketimiz sermayesinde sahip olduğu A Grubu 2.250.000.- TL nominal değerli paylardan 1.209.850,30.- TL nominal değerli kısmına 1.325.000.- TL tutarında haciz uygulandığı öğrenilerek haciz uygulamasının kaldırılması için gerekli girişimlerde bulunulduğu bilgisi verilmiştir. Haczin kaldırılması için gerekli ödeme yapılmış ve paylar üzerindeki haciz uygulaması kaldırılmış olup 2.250.000.- TL nominal değerli payların tamamı serbest duruma geçmiştir. Bu hususta gerekli belge Lider Sermayedarımız tarafından şirketimize ulaştırılmıştır. Söz konusu 2.250.000.- TL nominal değerli payların devri ile ilgili çalışmalar aynen kaldığı yerden devam etmektedir. Yatırımcılarımızın bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055133BIST