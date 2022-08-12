***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.08.2022 18:10
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26.07.2022 tarihinde ve saat 18:14:42 de yapmış olduğumuz açıklamamızda Şirketimiz Lider Sermayedarı Onur TAKMAK'ın şirketimiz sermayesinde sahip olduğu A Grubu 2.250.000.- TL nominal değerli paylardan 1.209.850,30.- TL nominal değerli kısmına 1.325.000.- TL tutarında haciz uygulandığı öğrenilerek haciz uygulamasının kaldırılması için gerekli girişimlerde bulunulduğu bilgisi verilmiştir. Haczin kaldırılması için gerekli ödeme yapılmış ve paylar üzerindeki haciz uygulaması kaldırılmış olup 2.250.000.- TL nominal değerli payların tamamı serbest duruma geçmiştir. Bu hususta gerekli belge Lider Sermayedarımız tarafından şirketimize ulaştırılmıştır. Söz konusu 2.250.000.- TL nominal değerli payların devri ile ilgili çalışmalar aynen kaldığı yerden devam etmektedir. Yatırımcılarımızın bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055133
BIST
17:592.864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -4,19
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.897
En Düşük
2.841
17:5917,9585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0205
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9030
17:5918,4173
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1153
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,3728
17:591.036,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,57
|Açılış
|: 1.036,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.038,04
En Düşük
1.030,48
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TKNSA
|9,57
|302.519.168
|% 10,00
|
|POLHO
|6,38
|192.507.133
|% 10,00
|
|COSMO
|20,90
|4.503.937
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|105.044.965
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|64.239.744
|% 9,96
|
|KZBGY
|28,26
|81.120.845
|% -10,00
|
|PAMEL
|168,50
|22.544.444
|% -9,99
|
|AKENR
|1,98
|121.314.362
|% -9,59
|
|TEKTU
|1,71
|65.714.671
|% -8,06
|
|BLCYT
|11,90
|73.015.732
|% -7,75
|
|THYAO
|62,40
|6.338.850.855
|% 1,63
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% -0,70
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% -3,20
|
|SISE
|24,22
|1.993.997.946
|% -0,08
|
|SAHOL
|23,68
|1.903.546.517
|% -1,91
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% -3,20
|
|EKGYO
|3,54
|1.374.459.094
|% -3,01
|
|ODAS
|4,04
|1.334.132.777
|% 2,80
|
|DOHOL
|4,63
|1.313.875.832
|% 3,58
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% -0,70
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9459
|17,9585
|% 0,11
|
|Euro
|18,3971
|18,4173
|% -0,62
|
|Sterlin
|21,7101
|21,8190
|% -0,57
|
|Frank
|18,9595
|19,0737
|% -0,18
|
|Riyal
|4,7674
|4,7914
|% 0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|4,76
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|1,72
|
|Cumhuriyet
|6.924
|7.029
|5,00
|
|Tam
|6.934
|6.998
|6,00
|
|Yarım
|3.379
|3.421
|3,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.710
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,50
|20,54
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,83
|0,10
|
|B. Petrol
|97,62
|97,62
|-1,98
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59CELHA
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 11.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 952, 662 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 12 kaybederek (% -0.55 ) 3, 085
-
17:58XU100
Endeks 2, 860 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 46, 519.00 milyon TL de
-
17:57LIDFA
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 161, 612 adet işlem
-
17:56ESEN
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 33.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 011, 176 adet işlem