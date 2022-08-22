***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.08.2022 18:15
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.05.2022--12.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17.05.2022 ve 12.08.2022 tarihlerinde yapılan özel durum açıklamalarımızda belirtildiği üzere
A Grubu Borsa İstanbul'da işlem görmeyen 2.250.000.- TL nominal değerli payların
devri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 01.09.2022 tarihine kadar ek süre alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057613
BIST
18:053.062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 42,29
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.083
En Düşük
3.011
18:0518,0929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
18:0518,0208
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,1353
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,0073
18:051.011,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -5,09
|Açılış
|: 1.011,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.006,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|323,40
|71.521.102
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,00
|693.055
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,32
|70.384.955
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|4.092.070
|% 9,99
|
|COSMO
|32,84
|3.573.578
|% 9,98
|
|UFUK
|65,25
|2.731.804
|% -9,88
|
|AZTEK
|13,25
|530.664.569
|% -8,56
|
|GZNMI
|38,02
|352.221.801
|% -7,90
|
|EMNIS
|46,00
|478.832
|% -7,07
|
|BRKO
|1,99
|1.843.662
|% -7,01
|
|PETKM
|11,97
|6.680.313.406
|% 3,19
|
|THYAO
|67,75
|5.197.062.187
|% -1,09
|
|AKBNK
|10,76
|3.381.941.563
|% 1,51
|
|EKGYO
|3,88
|3.114.120.475
|% 6,01
|
|SASA
|52,95
|3.057.408.366
|% -0,09
|
|EKGYO
|3,88
|3.114.120.475
|% 6,01
|
|PETKM
|11,97
|6.680.313.406
|% 3,19
|
|YKBNK
|5,79
|2.896.352.800
|% 2,12
|
|AKBNK
|10,76
|3.381.941.563
|% 1,51
|
|DOHOL
|4,98
|1.393.267.266
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0846
|18,0929
|% 0,04
|
|Euro
|18,0094
|18,0208
|% -0,75
|
|Sterlin
|21,2758
|21,3825
|% -0,25
|
|Frank
|18,7180
|18,8307
|% -0,32
|
|Riyal
|4,8065
|4,8306
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|-10,82
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-5,26
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.811
|6.878
|-59,00
|
|Yarım
|3.319
|3.363
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.681
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,05
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|0,00
|
|B. Petrol
|93,20
|93,20
|-3,52
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 3, 066 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 63, 684.00 milyon TL de
-
17:59ULAS
Yüzde 9.24 oranında artışla 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 085 adet işlem
-
17:58PRDGS
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 513, 524 adet işlem
-
17:57TSKB
Yüzde 7.64 oranında artışla 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 986, 058 adet işlem
-
17:56MAKIM
Yüzde 5.25 oranında artışla 16.64 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 192, 988 adet işlem