***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.05.2022--12.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17.05.2022 ve 12.08.2022 tarihlerinde yapılan özel durum açıklamalarımızda belirtildiği üzereA Grubu Borsa İstanbul'da işlem görmeyen 2.250.000.- TL nominal değerli paylarındevri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 01.09.2022 tarihine kadar ek süre alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057613BIST