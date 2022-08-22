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***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.08.2022 18:15
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.05.2022--12.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

17.05.2022 ve 12.08.2022 tarihlerinde yapılan özel durum açıklamalarımızda belirtildiği üzere    
A Grubu Borsa İstanbul'da işlem görmeyen 2.250.000.- TL nominal değerli payların 
devri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 01.09.2022 tarihine kadar ek süre alınmıştır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057613


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18:05 Alış Satış %  
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Altın Gr. 1.011 1.011 -5,26  
Cumhuriyet 6.771 6.873 -56,00  
Tam 6.811 6.878 -59,00  
Yarım 3.319 3.363 -29,00  
Çeyrek 1.664 1.681 -14,00  
Gümüş.Ons 19,03 19,05 -0,01  
Gümüş Gr. 11,08 11,09 0,00  
B. Petrol 93,20 93,20 -3,52  
Seans Raporu 18:05
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