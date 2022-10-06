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***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.10.2022 18:11
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

2- 4 Eylül 2022 tarihleri arasında Endonezya'da G20 toplantıları etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen G20 ülkelerinden en umut verici girişimleri kurumlar ve yatırım fonları ile bir araya getirerek iş birliği yapmalarına ve yenilikçi sürdürülebilir iş projeleri geliştirmelerine olanak sağlayan G20 Dijital İnovasyon Ligi'ne Ülkemizi temsilen T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından önerilen yatırımlar arasında iştirakimiz Laska Teknoloji A.Ş. de yer almıştır. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mız önerisi G20 Başkanlığı tarafından kabul edilerek Laska Teknoloji A.Ş. Ülkemizi 2022 yılı Endonezya Başkanlığı'nda düzenlenen G20 İnovasyon Ağı etkinliğine katılarak "Green and Renewable Energy" (Yeşil ve Yenilenebilir Enerji) başlığı altında temsil etmiştir. İştirakimiz Laska Teknoloji A.Ş.'nin etkinliğe katılımı ve Ülkemizi temsil ettiği için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınan teşekkür yazısı ekte sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068448


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