***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.10.2022 18:11
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2- 4 Eylül 2022 tarihleri arasında Endonezya'da G20 toplantıları etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen G20 ülkelerinden en umut verici girişimleri kurumlar ve yatırım fonları ile bir araya getirerek iş birliği yapmalarına ve yenilikçi sürdürülebilir iş projeleri geliştirmelerine olanak sağlayan G20 Dijital İnovasyon Ligi'ne Ülkemizi temsilen T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından önerilen yatırımlar arasında iştirakimiz Laska Teknoloji A.Ş. de yer almıştır. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mız önerisi G20 Başkanlığı tarafından kabul edilerek Laska Teknoloji A.Ş. Ülkemizi 2022 yılı Endonezya Başkanlığı'nda düzenlenen G20 İnovasyon Ağı etkinliğine katılarak "Green and Renewable Energy" (Yeşil ve Yenilenebilir Enerji) başlığı altında temsil etmiştir. İştirakimiz Laska Teknoloji A.Ş.'nin etkinliğe katılımı ve Ülkemizi temsil ettiği için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınan teşekkür yazısı ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068448
BIST
18:053.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 13,75
|Açılış
|: 3.564
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|Açılış
|: 18,6450
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
18,5581
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|: 18,1600
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|Önceki Kapanış
|: 18,2900
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En Düşük
18,0794
18:051.016,94
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|: -0,59%
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|Açılış
|: 1.016,89
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|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
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1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEEN
|2.591,80
|327.548.728
|% 10,00
|
|KONYA
|1.490,50
|139.457.789
|% 10,00
|
|CRFSA
|40,30
|144.869.325
|% 9,99
|
|KRONT
|53,65
|79.166.590
|% 9,98
|
|CMBTN
|312,20
|38.285.064
|% 9,97
|
|INFO
|8,69
|132.052.251
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.998.152
|% -9,91
|
|RODRG
|34,50
|7.842.243
|% -7,26
|
|KLRHO
|26,50
|180.965.491
|% -6,69
|
|COSMO
|47,38
|3.206.172
|% -6,18
|
|THYAO
|84,20
|5.822.374.481
|% -0,59
|
|SASA
|87,05
|4.279.595.109
|% 2,17
|
|SISE
|29,76
|4.276.744.868
|% 1,02
|
|ASELS
|31,48
|3.082.959.742
|% 0,13
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,14
|1.834.516.638
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,35
|1.437.870.877
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,86
|2.087.481.962
|% -0,31
|
|ODAS
|7,51
|1.137.976.028
|% 3,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5799
|18,5905
|% 0,03
|
|Euro
|18,1399
|18,1524
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,5655
|20,6686
|% -0,49
|
|Frank
|18,6391
|18,7514
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9293
|4,9540
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-10,87
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.016
|-7,34
|
|Cumhuriyet
|6.772
|6.874
|-65,00
|
|Tam
|6.814
|6.884
|-47,00
|
|Yarım
|3.320
|3.365
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.682
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,23
|20,26
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,07
|-0,29
|
|B. Petrol
|97,97
|97,97
|3,55
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CRFSA
Yüzde 9.93 oranında artışla 40.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 572, 230 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 94 artarak (% 0.38 ) 3, 176
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONYA, MEGAP, KRONT, HEKTS, MEGAP, ACSEL, CEMTS, EGEEN
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17:58
KERVT, HKTM, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
MEDTR, KIMMR, RODRG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında