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***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.10.2022 15:52
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirket yönetim Kurulu'nun 18.10.2022 tarihli ve 2022/24 sayılı kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarına ilişkin Kurumsal Yönetim Komitesi raporu çerçevesinde Sayın Döndü Duygu BAYSAL ve Sayın Tahsin YILMAZ'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylıklarının onaylanmasına ve kamuya duyurulmasına,  karar verilmiş olup, ilgili özgeçmiş bilgileri ekte sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072674


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Yarım 3.264 3.311 22,00  
Çeyrek 1.635 1.657 12,00  
Gümüş.Ons 18,83 18,86 0,19  
Gümüş Gr. 11,26 11,28 0,11  
B. Petrol 91,43 91,43 -0,19  
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