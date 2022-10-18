***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket yönetim Kurulu'nun 18.10.2022 tarihli ve 2022/24 sayılı kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarına ilişkin Kurumsal Yönetim Komitesi raporu çerçevesinde Sayın Döndü Duygu BAYSAL ve Sayın Tahsin YILMAZ'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylıklarının onaylanmasına ve kamuya duyurulmasına, karar verilmiş olup, ilgili özgeçmiş bilgileri ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072674BIST