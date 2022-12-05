***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.05.2022-27.06.2022-22.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 41.550.000.- TL sermayesinde Lider Sermayedar Onur Takmak'ın sahip olduğu % 5,42 oranında 2.250.000.- TL nominal değerli A Grubu Yönetim Kurulu Üyesi seçiminde aday gösterme imtiyazına sahip payların Mustafa Mümtaz Özkaya'ya devri ile ilgili müracaatımızın Sermaye Piyasası Kurulunun 02/12/2022 tarih 2022/66 sayılı Bülteninde olumlu karşılanmasına karar verildiği açıklanmıştır.Konu ile ilgili gelişmeler pay sahiplerimizle paylaşılacaktır..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084317BIST