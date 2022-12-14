***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGirişim sermayesi yatırımlarımız arasında bulunan ve %7,5 oranında paya sahip olduğumuz LASKA TEKNOLOJİ A.Ş. planlanan 4 faz üretim ünitesinden 1. fazı tamamlamış ve T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünden Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında "Geçici Faaliyet İzin Belgesi"ni almıştır.Önümüzdeki bir yıllık süreçte tüm izin belgelerinin alınması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087369BIST