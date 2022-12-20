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***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.12.2022 23:34
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 41.550.000.- TL sermayesinde %5,42 oranında 2.250.000.- TL nominal değerli payların Mustafa Mümtaz Özkaya tarafından satın alındığı ve  pay alım işlemlerinin tamamlandığı 09.12.2022 tarihli duyurumuzda açıklanmıştır.
09.12.2022 tarihinde pay devir işlemlerinin tamamlanması ile Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Adayı gösterme  ve Lider Sermayedarımız olma  imtiyazına sahip ( A) gurbu payların tamamı Müstafa Mümtaz Özkaya'ya geçmiş olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II -26.1 sayılı Pay Alım Tebliğ'i hükümleri uyarınca diğer paydaşlara ait payların satın alınması için "Zorunlu Pay Alım Teklifi "yapılması hasıl olmuştur.
Pay alım teklifine konu olan paylarımızın BIST te işlem görmesine bağlı olarak payların devrine ilişkin ilk özel durum açıklaması olan Yönetim Kurulumuz karar kararının kamuya duyurulduğu tarihten öncekş altı aylık dönem içerisinde oluşan günlük düzeltilmiş agırlıklı ortalama fiyatının aritmetik ortalaması 1 TL nominal değerli pay i.in 1,8008 .- TL olarak hesaplanmıştır.
Pay alım teklifinde bulunan Mustafa Mümtaz Özkaya pay alım sürecinde herhangi bir kişi ile ortak hareket etmediğini ve payların devrine ilişkin açıklamamızın kamuya duyurulduğu tarihten öncekş altı aylık dönem içerisinde pay alım teklifine konu şirketimiz ğaylarında herhangi bir alımda bulunmamıştır.
Bununla beraber zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün doğumuna yol açan pay iktisabına ödenen bedelin doğrudan içinde değerlendirilebilecek olan yan edimler veya pay devir tarihinden sonra bazı şartların tahakkuku halinde ödenecek prim ve benzeri hususlar bulunmamaktadır.
Nihai çağrı fiyatının Sermaye Piyasası kurulunun yetkisinde  ve iznine tabi olduğu hususunu yatırımcılarımızın bilgisine arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088706


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