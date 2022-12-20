***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.12.2022 23:36
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.12.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak
19.12.2022 tarihli ve 2022 /27 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile
Sn. Hacı Bayram BAŞARAN'ın Yönetim Kurulu Başkanı,
Sn. Cemil ARMAĞAN'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
Sn. Arif BEKTAŞ'ın Yönetim Kurulu Üyesi,
Sn. Ömer ŞENÖZ'ün Yönetim Kurulu Üyesi,
Sn. Tahsin YILMAZ'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,
Sn. Döndü Duygu BAYSAL'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,
olarak görev yapmasına ve bu kararın Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088783
BIST
18:005.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 27,11
|Açılış
|: 5.409
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.446
En Düşük
5.344
18:0018,6779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0259
|Açılış
|: 18,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7600
|
18,6779
En Düşük
18,6354
18:0019,8643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0550
|Açılış
|: 19,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9000
|
19,8643
En Düşük
19,8070
18:001.090,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,64
|Açılış
|: 1.090,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,08
En Düşük
1.089,52
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ALFAS
|292,60
|256.147.667
|% 10,00
|
|ISATR
|394.218,00
|720.018
|% 10,00
|
|PETUN
|63,85
|33.979.417
|% 9,99
|
|DITAS
|38,34
|53.621.237
|% 9,98
|
|TMPOL
|36,16
|57.113.602
|% 9,98
|
|OZSUB
|21,16
|39.944.063
|% -9,96
|
|RALYH
|32,90
|154.412.301
|% -9,37
|
|SKBNK
|3,21
|2.270.286.552
|% -8,81
|
|TSKB
|5,02
|2.349.331.054
|% -8,73
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|THYAO
|145,90
|10.762.159.297
|% 1,81
|
|ASELS
|61,00
|9.046.789.464
|% 2,61
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|YKBNK
|12,25
|6.751.975.534
|% -4,82
|
|ISCTR
|12,96
|6.403.362.856
|% -5,19
|
|SKBNK
|3,21
|2.270.286.552
|% -8,81
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|YKBNK
|12,25
|6.751.975.534
|% -4,82
|
|EKGYO
|8,19
|4.536.786.573
|% -1,09
|
|ISCTR
|12,96
|6.403.362.856
|% -5,19
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6447
|18,6899
|% 0,20
|
|Euro
|19,8037
|19,8870
|% 0,39
|
|Sterlin
|22,6680
|22,7817
|% 0,13
|
|Frank
|20,0548
|20,1756
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9467
|4,9715
|% 0,05
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.819
|0,17
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.091
|0,67
|
|Cumhuriyet
|7.263
|7.372
|49,00
|
|Tam
|7.332
|7.405
|8,00
|
|Yarım
|3.562
|3.620
|4,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.810
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,18
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,49
|14,52
|0,02
|
|B. Petrol
|79,77
|79,77
|0,00
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59TRCAS
Yüzde 4.06 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 842, 091 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 127, 732.00 milyon TL de
-
17:57YGGYO
Yüzde 5.51 oranında artışla 35.64 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 177 adet işlem
-
17:56DITAS
Yüzde 7.29 oranında artışla 37.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 287, 262 adet işlem
-
17:55OZKGY
Yüzde 5.85 oranında artışla 20.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 598, 115 adet işlem