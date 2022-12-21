***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2022 10:32
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.12.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak
19.12.2022 tarihli ve 2022 /27 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile
Sn. Hacı Bayram BAŞARAN'ın Yönetim Kurulu Başkanı,
Sn. Cemil ARMAĞAN'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
Sn. Arif BEKTAŞ'ın Yönetim Kurulu Üyesi,
Sn. Ömer ŞENÖZ'ün Yönetim Kurulu Üyesi,
Sn. Tahsin YILMAZ'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,
Sn. Döndü Duygu BAYSAL'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,
olarak görev yapmasına ve bu kararın Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünce 20.12.2022 tarihinde tescil ve 21.12.2022 tarihli ve 10730 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088918
BIST
11:565.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 24,88
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.431
11:5618,6767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0247
|Açılış
|: 18,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
11:5619,8543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0450
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8685
En Düşük
19,7871
11:561.090,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,09
|Açılış
|: 1.090,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler11:56
|CASA
|190,40
|1.955.408
|% 9,99
|
|PLTUR
|16,11
|6.404.257
|% 9,97
|
|OTTO
|97,10
|972.651
|% 9,97
|
|VKING
|20,76
|760.584
|% 9,96
|
|SNKRN
|24,74
|859.270
|% 9,96
|
|UZERB
|178,20
|167.508
|% -10,00
|
|PAMEL
|234,80
|6.613.344
|% -5,36
|
|SANEL
|16,17
|2.884.556
|% -4,60
|
|RHEAG
|4,30
|1.627.409
|% -4,44
|
|MMCAS
|6,01
|441.885
|% -4,30
|
|THYAO
|144,00
|3.050.761.244
|% -1,30
|
|AKBNK
|20,60
|2.763.989.454
|% 3,00
|
|VAKBN
|12,67
|2.612.883.404
|% -0,16
|
|SAHOL
|42,82
|2.488.423.963
|% 3,38
|
|ISCTR
|13,01
|2.405.797.302
|% 0,39
|
|VAKBN
|12,67
|2.612.883.404
|% -0,16
|
|EKGYO
|8,15
|1.636.855.593
|% -0,49
|
|ADESE
|2,09
|396.818.371
|% -2,79
|
|YKBNK
|12,32
|2.287.631.879
|% 0,57
|
|ISCTR
|13,01
|2.405.797.302
|% 0,39
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6616
|18,6767
|% 0,13
|
|Euro
|19,8375
|19,8543
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,6191
|22,7325
|% -0,09
|
|Frank
|20,0821
|20,2031
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9475
|4,9723
|% 0,07
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-2,77
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|0,09
|
|Cumhuriyet
|7.307
|7.417
|45,00
|
|Tam
|7.348
|7.398
|1,00
|
|Yarım
|3.569
|3.617
|1,00
|
|Çeyrek
|1.785
|1.808
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,93
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,38
|-0,11
|
|B. Petrol
|80,15
|80,15
|0,16
|
Seans Raporu
11:56
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12:11OZSUB
Yüzde 9.92 oranında artışla 23.26 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 553, 320 adet işlem
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12:09ORGE
Yüzde 5.36 oranında artışla 28.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 130, 986 adet işlem
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12:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ASELS, THYAO
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12:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SAHOL, GUBRF, AKBNK
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12:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 82 artarak (% 0.35 ) 4, 779