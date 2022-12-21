***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 14.12.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak19.12.2022 tarihli ve 2022 /27 sayılı Yönetim Kurulu kararı ileSn. Hacı Bayram BAŞARAN'ın Yönetim Kurulu Başkanı,Sn. Cemil ARMAĞAN'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili,Sn. Arif BEKTAŞ'ın Yönetim Kurulu Üyesi,Sn. Ömer ŞENÖZ'ün Yönetim Kurulu Üyesi,Sn. Tahsin YILMAZ'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,Sn. Döndü Duygu BAYSAL'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,olarak görev yapmasına ve bu kararın Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünce 20.12.2022 tarihinde tescil ve 21.12.2022 tarihli ve 10730 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088918BIST