***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2023 18:16
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18.900.000.- TL sermayesinde %95,59 oranında paya sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Seta Tıbbi Cihazlar İthalat İhracat Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş. den olan toplam 8.575.212,76 TL tutarımızdaki alacağımız için Vergi Usul Kanunu ilgili hükümleri gereği Ödeme süresi geçen bir alacağa karşılık ayrılması koşulları olan
a)En az iki defa vadesi uzatılmış ,
b)Protesto edilmiş,
c)Yazı ile en az iki defa istenmiş ,
d)İcra safhasına aktarılmış olması,
Hususları dikkate alınarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre karşılık ayrılabilmesi için icra takibine başlanılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101349
BIST
17:594.971
En Yüksek
|Değişim
|: 5,11%
|| 241,83
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.977
En Düşük
4.601
17:5918,7842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0097
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
17:5920,3256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1354
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,3626
En Düşük
20,1628
17:591.142,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 9,45
|Açılış
|: 1.142,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.148,22
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRDMA
|17,38
|366.863.621
|% 10,00
|
|ATSYH
|114,40
|5.712.684
|% 10,00
|
|SANKO
|23,78
|35.236.014
|% 9,99
|
|PRZMA
|7,82
|3.298.593
|% 9,99
|
|SDTTR
|62,30
|14.385.444
|% 9,97
|
|POLTK
|1.563,90
|120.521.233
|% -10,00
|
|VKING
|27,00
|1.457.271
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|15.626.989
|% -9,92
|
|DURDO
|40,80
|34.143.605
|% -6,55
|
|TERA
|24,60
|41.606.749
|% -4,87
|
|THYAO
|135,80
|13.291.604.595
|% 8,38
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|EREGL
|39,58
|7.943.583.974
|% 7,44
|
|ASELS
|55,90
|6.034.438.845
|% 5,87
|
|KOZAL
|542,50
|5.693.381.356
|% 4,57
|
|EKGYO
|8,51
|4.741.797.532
|% 5,32
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,04
|3.356.634.150
|% 5,24
|
|SKBNK
|2,64
|871.078.236
|% 3,53
|
|PETKM
|17,42
|3.942.359.561
|% 4,50
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7780
|18,7842
|% 0,05
|
|Euro
|20,3181
|20,3256
|% 0,67
|
|Sterlin
|22,7880
|22,9023
|% 0,24
|
|Frank
|20,1199
|20,2411
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9853
|5,0103
|% 0,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|15,48
|
|Altın Gr.
|1.142
|1.142
|9,42
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.712
|7.777
|44,00
|
|Yarım
|3.755
|3.806
|23,00
|
|Çeyrek
|1.883
|1.903
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|0,20
|
|B. Petrol
|84,09
|84,09
|1,42
|