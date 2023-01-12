***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar18.900.000.- TL sermayesinde %95,59 oranında paya sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Seta Tıbbi Cihazlar İthalat İhracat Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş. den olan toplam 8.575.212,76 TL tutarımızdaki alacağımız için Vergi Usul Kanunu ilgili hükümleri gereği Ödeme süresi geçen bir alacağa karşılık ayrılması koşulları olana)En az iki defa vadesi uzatılmış ,b)Protesto edilmiş,c)Yazı ile en az iki defa istenmiş ,d)İcra safhasına aktarılmış olması,Hususları dikkate alınarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre karşılık ayrılabilmesi için icra takibine başlanılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101349BIST