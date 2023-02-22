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***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.02.2023 18:29
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

    Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (RHEAG) paylarının Zorunlu Pay Alım Teklifi yoluyla tarafımdan devralınmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapılmış olan başvuru, SPK' nın 26 Ocak 2023 tarih ve 4/114 sayılı toplantısında olumlu karşılanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında Strateji Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesini temsil eden halka açık diğer payların sahiplerine 02 Şubat-22 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılan zorunlu pay alım teklifi süreci tamamlanmıştır. Zorunlu Pay Alım Teklifi sürecinde pay alım teklifine karşılık veren  yatırımcı olmamıştır.
Adı  Soyadı                                                                    : Mustafa Mümtaz ÖZKAYA
Görevi                                                                            : Lider Sermayedar
Varsa Birlikte Hareket Eden Diğer Gerçek- Tüzel Kişiler : Yoktur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116101


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