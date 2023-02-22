***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (RHEAG) paylarının Zorunlu Pay Alım Teklifi yoluyla tarafımdan devralınmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapılmış olan başvuru, SPK' nın 26 Ocak 2023 tarih ve 4/114 sayılı toplantısında olumlu karşılanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında Strateji Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesini temsil eden halka açık diğer payların sahiplerine 02 Şubat-22 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılan zorunlu pay alım teklifi süreci tamamlanmıştır. Zorunlu Pay Alım Teklifi sürecinde pay alım teklifine karşılık veren yatırımcı olmamıştır.Adı Soyadı : Mustafa Mümtaz ÖZKAYAGörevi : Lider SermayedarVarsa Birlikte Hareket Eden Diğer Gerçek- Tüzel Kişiler : Yokturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116101BIST