***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMustafa Mümtaz Özkaya tarafından Şirketimiz A Grubu payların satın alınması sonucu yapılan Zorunlu Pay Alım Teklifi sonucu pay alım teklifine karşılık veren yatırımcı olmadığından Şirketimiz Ortaklık yapısında bir değişiklik olmamıştır. Şirketimiz sermaye dağılımı aşağıda verilmiştir.ORTAKLIK YAPISIOrtağın Adı SoyadıPay GrubuPay Tutarı (TL)Pay Oranı (% )Mustafa Mümtaz ÖZKAYA A 2.250.000 5,42Diğer(Halka Açık Paylar B 39.300.000 94,58TOPLAM41.550.000 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116130BIST