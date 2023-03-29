***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Kiveka Gıda Turizm A.Ş. arasında sermaye arttırımı yolu ile primli pay alımı sözleşmesi yapılmasına yönelik ön çalışmaların hazırlanması sürecinde, tarafların, gerekli araştırma ve fizibilitenin yapılması, 3. kişilerle alternatif görüşmeler yapmamasını temin etmek amacıyla "İyi Niyet ve Gizlilik Sözleşmesi" imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129440BIST