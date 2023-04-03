***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7. numaralı maddesi uyarınca Aday Gösterme Komitesi, görevini yürüten Kurumsal Yönetim Komitemiz önerisi ile Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Cevdet ERKORKMAZ ile Gülören TUNCA'nın önerilmelerine kamuoyuna gerekli bildirimlerin yapılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiş olup, özgeçmiş bilgileri ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131237BIST