***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.04.2023 17:24
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7. numaralı maddesi uyarınca Aday Gösterme Komitesi, görevini yürüten Kurumsal Yönetim Komitemiz önerisi ile Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Cevdet ERKORKMAZ ile Gülören TUNCA'nın önerilmelerine kamuoyuna gerekli bildirimlerin yapılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiş olup, özgeçmiş bilgileri ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131237
BIST
18:054.839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 26,53
|Açılış
|: 4.806
|
|Önceki Kapanış
|: 4.813
|
4.852
En Düşük
4.680
18:0519,2013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0263
|Açılış
|: 19,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4420
|
19,2155
En Düşük
19,1658
18:0520,9341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1425
|Açılış
|: 21,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0600
|
20,9867
En Düşük
20,7087
18:051.228,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 13,63
|Açılış
|: 1.228,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.214,64
|
1.228,88
En Düşük
1.203,11
BIST En Aktif Hisseler17:43
|EKSUN
|95,15
|1.733.027.004
|% 10,00
|
|RAYSG
|23,10
|30.254.043
|% 10,00
|
|ATSYH
|93,50
|4.541.389
|% 10,00
|
|OYAYO
|11,67
|29.024.773
|% 9,99
|
|BRKO
|4,63
|1.621.357
|% 9,98
|
|BFREN
|4.413,30
|123.371.260
|% -10,00
|
|DGGYO
|38,66
|3.131.615
|% -9,97
|
|FENER
|51,95
|97.912.457
|% -9,97
|
|MNDRS
|8,19
|74.412.628
|% -9,90
|
|DERIM
|9,64
|61.534.034
|% -9,82
|
|TUPRS
|559,80
|3.257.144.646
|% 5,60
|
|THYAO
|120,60
|3.105.910.940
|% 1,77
|
|EREGL
|35,24
|2.742.080.971
|% -0,45
|
|AKFYE
|15,76
|2.445.135.808
|% -7,84
|
|ISCTR
|12,14
|2.431.709.763
|% 0,77
|
|SKBNK
|2,65
|810.239.997
|% 3,11
|
|ISCTR
|12,14
|2.431.709.763
|% 0,77
|
|EKGYO
|6,20
|991.433.857
|% 0,16
|
|AKFYE
|15,76
|2.445.135.808
|% -7,84
|
|YKBNK
|9,69
|1.276.751.219
|% 1,25
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1971
|19,2013
|% 0,14
|
|Euro
|20,9286
|20,9383
|% 0,71
|
|Sterlin
|23,7446
|23,8637
|% 0,71
|
|Frank
|20,9389
|21,0650
|% 0,35
|
|Riyal
|5,1038
|5,1294
|% 0,20
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.990
|19,65
|
|Altın Gr.
|1.225
|1.225
|10,68
|
|Cumhuriyet
|8.256
|8.380
|50,00
|
|Tam
|8.297
|8.396
|78,00
|
|Yarım
|4.068
|4.108
|38,00
|
|Çeyrek
|2.034
|2.054
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,18
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,85
|14,87
|0,00
|
|B. Petrol
|84,88
|84,88
|4,99
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 4, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 50, 718.00 milyon TL de
-
17:57GEREL
Yüzde 5.05 oranında artışla 17.47 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 576, 517 adet işlem
-
17:55SKTAS
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 453, 363 adet işlem
-
17:54EKIZ
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 13.77 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 303 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, SASA, PETKM