***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.07.2021/08.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 10.05.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısındaYönetim kurulumuzun 29.06.2021 tarih ve 21/11 sayılı kararı ile Erih Enerji Üretim Ticaret A.Ş.' nin sermayesine %25 oranında 5.100.000.- TL bedel karşılığı iştirak edilmesi ve göstereceği performansa bağlı olarak 1.000.000.- TL bedel karşılığı %5 oranında ek pay alımı ile ilgili olarak pay alım hakkımızın kullanılmamasına,Ek pay alım bedeli olarak ödediğimiz 1.000.000.- TL' nın 1.746.500.- TL olarak Erih Enerji Üretim A.Ş. den tahsil edilmesine karar verilmiş olup 1.746.500.- TL tahsil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151107BIST