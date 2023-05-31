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***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.05.2023 16:27
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 25.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak
31.05.2023 tarihli ve 2023 /18 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile
Sn. Hacı Bayram BAŞARAN'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı,
Sn.Ömer ŞENÖZ'ün Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi,
Sn. Ece ERKAL'ın Yönetim Kurulu Üyesi,
Sn. Cevdet ERKORKMAZ'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,
Sn. Gülören TUNCA'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,
olarak görev yapmasına ve bu kararın Ticaret Sicili Müdürlüğünce tesciline ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.
Özgeçmiş bilgileri ekte ayrıca tarafınıza sunulmuştur..





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155034


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