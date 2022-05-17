***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırım Kararı alınmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.05.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 207.750.000Mevcut Sermaye (TL) 41.550.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 50.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Diğer)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa‘da Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa‘da Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye (%) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa Dışında Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa Dışında Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVRSO00010 2.250.000B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0 39.300.000 8.450.000 21,50127 B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa‘da Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa‘da Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye (%) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa Dışında Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa Dışında Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 41.550.000 8.450.000,000 20,33694Aracılık Yöntemi Belli DeğildirFiyat Yöntemi Belli DeğildirSatış Fiyatı (TL) 2,30Ek AçıklamalarŞirketimizin 16.05.2022 tarih ve 12 sayılı toplantısında aşagıda yer verilen Tahsisli Sermaye Artırım Kararı alınmıştır.1- Şirketimizin 207.750.000 (ikiyüzyedimilyonyediyüzellibin) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde paylardan oluşan tamamı ödenmiş 41.550.000.- (kırkbirmilyonbeşyüzellibin)TL olan çıkarılmış sermayesinin 8.450.000.- (sekizmilyondörtyüzellibin) TL artırılarak 50.000.000.- (ellimilyon) TL'na yükseltilmesine,Artırılan 8.450.000.- (sekizmilyondörtyüzellibin) TL tutarındaki payların tamamının Esas Sözleşmemiz 8. Maddesinde belirtilen hususlara uygun (B) Grubu ve hamiline yazılı olarak borsada işlem gören statüde ihraç edilmesine ve mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği" 13 maddesinde belirtilen "tahsisli satış yöntemi" ile satılmasına,İş bu sermaye artırımı ile ihraç edilecek Beher 1 (bir) TL nominal değerli paylar için 2,30 (ikitürklirasıotuzkuruş)TL'dan az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre belirlenecek fiyattan yüksek olanı dikkate alınarak satış tutarının belirlenmesine,2- Artırılan 8.450.000.- (sekizmilyondörtyüzellibin) TL tutarındaki payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Lüksemburg merkezli 2elle holding S.A satılmasına, Payların toplam satış bedeli olan 19.435.000.- (ondokuzmilyondörtyüzbeşbin)TL tutarında taahhütnamenin rüçhan haklarını kullanacak olan 2elle holding S.A dan alınarak Sermaye Piyasası Kuruluna verilmesine,3- Tahsisli sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek 8.450.000.- (sekizmilyondörtyüzellibin) TL tutarındaki payların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle Borsa'da satmayacaklarına, Borsa'da satılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunulmayacağına dair Şirkete verdikleri taahhüdün kabulüne,4- Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği" 33 maddesi birinci fıkrası uyarınca sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan raporun kabulüne ve kamuya duyurulmasına,5- 6102 Sayılı T.T.K. 457 Maddesi Uyarınca Sermaye Artırımında Hazırlanan Yönetim Kurulu Beyanı'nın kabulüne,6- Rüçhan Haklarının sınırlandırılması ve primli olarak ihracına ilişkin Yönetim Kurulu Raporunun kabulüne,7- Sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için her türlü merci ve kurumlara gerekli başvuruların, işlemlerin ve bildirimlerin yapılması, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü ve düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleşecek nihai satış işlem fiyatının belirlenmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuz Başkan Vekili ve Şirket Genel Müdür Cemil Armağan ile Yönetim Kurulu Üyesi Arif Bektaş'a ayrı ayrı yetki verilmesineOy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 RHEA GİRİŞİM TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMI YK.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030759BIST