***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.06.2022 18:11
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 207.750.000
Mevcut Sermaye (TL) 41.550.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 50.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVRSO00010 2.250.000
B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0 39.300.000 8.450.000 21,50127 B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 41.550.000 8.450.000,000 20,33694
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi 2elle Holding S.A.
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 15.06.2022
Ek Açıklamalar
Tahsisli Sermaye Artırımı ile ilgili olarak 15.06.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 RHEA GİRİŞİM TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMI YK.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037491
BIST