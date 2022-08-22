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***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.08.2022 18:26
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bil


***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararının revize edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Mevzuata uygun hale getirilmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.08.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 207.750.000
Mevcut Sermaye (TL) 41.550.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 50.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVRSO00010 2.250.000 A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVRSO00010 Nâma
B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0 39.300.000 8.450.000 21,50127 B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 41.550.000 8.450.000,000 20,33694

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi 2elle Holding S.A.

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 15.06.2022

Ek Açıklamalar
Tahsisli Sermaye Artırımı ile ilgili olarak 16.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararımız revize edilerek mevzuata uygun hale getirilmiş ve ekte yeniden yayımlanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tahsisli Sermaye Artırımı Revize Yönetim Kurulu Kararı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057625


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