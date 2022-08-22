***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararının revize edilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Mevzuata uygun hale getirilmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.08.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 207.750.000Mevcut Sermaye (TL) 41.550.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 50.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVRSO00010 2.250.000 A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVRSO00010 NâmaB Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0 39.300.000 8.450.000 21,50127 B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 41.550.000 8.450.000,000 20,33694Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi 2elle Holding S.A.Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 15.06.2022Ek AçıklamalarTahsisli Sermaye Artırımı ile ilgili olarak 16.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararımız revize edilerek mevzuata uygun hale getirilmiş ve ekte yeniden yayımlanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tahsisli Sermaye Artırımı Revize Yönetim Kurulu Kararı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057625BIST