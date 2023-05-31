***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli sermaye artırımı ile ilgili SPK'ya başvuruYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.05.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 207.750.000Mevcut Sermaye (TL) 41.550.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 69.500.000Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVRSO00010 2.250.000B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0 39.300.000 27.950.000 71,11959 B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 41.550.000 27.950.000,000 67,26835Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Mustafa Mümtaz Özkaya ve 2Elle Holding S.A.Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 31.05.2023Ek Açıklamalar31.05.2023 tarihinde tahsisli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tahsisli Sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı_08.05.2023.pdfEK: 2 Tahsisli Kullanım Yeri Raporu_08.05.2023.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154907BIST