***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.05.2023 10:56
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tahsisli sermaye artırımı ile ilgili SPK'ya başvuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 207.750.000
Mevcut Sermaye (TL) 41.550.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 69.500.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVRSO00010 2.250.000
B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0 39.300.000 27.950.000 71,11959 B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 41.550.000 27.950.000,000 67,26835
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Mustafa Mümtaz Özkaya ve 2Elle Holding S.A.
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 31.05.2023
Ek Açıklamalar
31.05.2023 tarihinde tahsisli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tahsisli Sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı_08.05.2023.pdf
EK: 2 Tahsisli Kullanım Yeri Raporu_08.05.2023.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154907
BIST