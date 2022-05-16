***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
16.05.2022 19:26
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz
16.05.2022 tarihinde toplanarak
2022/13 sayılı kararı ile
tahsisli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin ekli rapor kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulumuzun 16/ 05/2022 tarih ve 2022/12 sayılı kararı ile almış olduğu tahsisli ve primli sermaye artırım kararı gereği Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII- 128-1 sayılı pay tebliği 33. Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan ekteki raporun kabul edilmesine,
oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030695
BIST
18:052.391
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -28,44
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.391
18:0515,5481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0706
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6656
En Düşük
15,4564
18:0516,2262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1128
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3568
En Düşük
16,0891
18:05905,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,65
|Açılış
|: 905,47
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|22,00
|2.850.783
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,63
|88.505.453
|% 9,98
|
|IMASM
|35,26
|17.757.216
|% 9,98
|
|UFUK
|44,96
|2.668.895
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|22.644.861
|% 9,97
|
|GZNMI
|36,44
|73.770.297
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|2.522.079
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.989.620
|% -9,84
|
|GENIL
|18,18
|250.028.156
|% -9,73
|
|SKTAS
|3,92
|26.571.216
|% -9,68
|
|THYAO
|42,72
|4.912.218.718
|% 0,56
|
|GARAN
|14,97
|2.190.708.687
|% -0,07
|
|SAHOL
|19,23
|1.836.019.470
|% -0,31
|
|KRDMD
|14,91
|1.661.702.022
|% -4,85
|
|SISE
|19,30
|1.553.784.141
|% -2,08
|
|EKGYO
|2,62
|1.069.543.768
|% -2,60
|
|YKBNK
|4,34
|1.016.322.587
|% -4,62
|
|GARAN
|14,97
|2.190.708.687
|% -0,07
|
|KARSN
|5,44
|758.744.180
|% 2,06
|
|SKBNK
|1,13
|146.018.599
|% 3,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5347
|15,5490
|% 0,46
|
|Euro
|16,2078
|16,2280
|% 0,71
|
|Sterlin
|19,0198
|19,1152
|% 0,51
|
|Frank
|15,4369
|15,5299
|% 0,31
|
|Riyal
|4,1323
|4,1531
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|2,09
|
|Altın Gr.
|907
|907
|4,99
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,40
|21,43
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,22
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,35
|
Seans Raporu
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