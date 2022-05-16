***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.05.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz16.05.2022 tarihinde toplanarak2022/13 sayılı kararı iletahsisli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin ekli rapor kabul edilmiştir.Yönetim Kurulumuzun 16/ 05/2022 tarih ve 2022/12 sayılı kararı ile almış olduğu tahsisli ve primli sermaye artırım kararı gereği Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII- 128-1 sayılı pay tebliği 33. Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan ekteki raporun kabul edilmesine,oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030695BIST