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***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.03.2021 18:03



***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
1.Seta Tıbbi Cihazlar İthalat ve İhracat Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş. Tek kullanımlık tıbbi ve cerrahi sarf malzemelerin üretimi 19.800.000,00 18.927.506,00 TRY 95,59 Girişim Şirketi
2.Netsafe Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bütünleşik Tehdit Yönetimi Çözümleri (Yazılım+Donanım) Üretimi 7.031.323,00 7.031.323,00 TRY 100,00 Girişim Şirketi
3.RML Lojistik ve Denizcilik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Uluslararası denizlerde RO-RO/RO-PAX gemi taşımacılığı ve gemi işletmeciliği ile yurt içi kara yolu taşımacılığı faaliyetlerini yürütmek 17.687.000,00 17.687.000,00 TRY 100,00 Girişim Şirketi
4.OEP Turkey Tech B.V. Türkiye'de girişim sermayesi yatırımları yapmak 18.010,00 3.565,00 EUR 19,79 Yatırım Şirketi
5.Tasfiye Halinde Rhea Dijital Yatırım ve Ticaret A.Ş. Gelişmekte olan internet, mobil, sosyal medya ve içerik ve diğer dijital medya ve teknoloji odaklı şirketlere ortak olmak 350.000,00 350.000,00 TRY 100,00 Girişim Şirketi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919424


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Cumhuriyet 2.700 2.741 -26,00  
Tam 2.687 2.756 -24,14  
Yarım 1.299 1.333 -11,68  
Çeyrek 651 667 -5,84  
Gümüş.Ons 26,15 26,18 0,10  
Gümüş Gr. 6,07 6,08 -0,06  
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