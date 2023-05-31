***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHACI BAYRAM BAŞARAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Ekonomist 23.03.2022 İcrada Görevli - Uluslararası kuruluşlara ekonomi danışmanlığı (2019- devam ediyor) Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -ÖMER ŞENÖZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 14.12.2022 İcrada Görevli - Ametrin SMMM Ltd Şti. Ortak, Yönetici Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiECE ERKAL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 25.05.2023 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -CEVDET ERKORKMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 25.05.2023 İcrada Görevli Değil - Bilirkişilik Evet 0 B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131237 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komite ÜyesiGÜLÖREN TUNCA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 25.05.2023 İcrada Görevli Değil - - Hayır 0 B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131237 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerARİF BEKTAŞ Mali İşler ve Finansman Müdürü- Yatırımcı İlişkileri Personeli- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali İşler ve Finansman Müdürü-Yatırımcı İlişkileri Personeli-Yönetim Kurulu Üyeliği/Riskin Erken Saptanması Komite Üyeliği --CEMİL ARMAĞAN Genel Müdür Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155153BIST