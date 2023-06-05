***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Unvan Değişikliği
05.06.2023 14:42
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Türkçe
Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Yeni Unvan
ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
02/06/2023
Açıklamalar
Şirketimizin 25.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantı sonucunda
Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. olan Şirket Ünvanı ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak değiştirilmiş olup, bu değişiklik Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01.06.2023 tarihinde tescil edilerek, 05.06.2023 tarihli ve 10845 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156028
BIST
17:595.372
En Düşük
|Değişim
|: 5,03%
|| 257,12
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.375
17:5921,2483
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2916
|Açılış
|: 21,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
17:5922,9768
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 0,5196
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
17:591.337,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 24,43
|Açılış
|: 1.337,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.340,52
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SASA
|63,80
|3.057.848.887
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|69.816.733
|% 10,00
|
|BRSAN
|229,00
|445.021.363
|% 9,99
|
|BFREN
|4.227,30
|77.892.625
|% 9,99
|
|POLHO
|11,01
|102.527.052
|% 9,99
|
|IMASM
|24,22
|542.194.752
|% -9,96
|
|ISSEN
|18,35
|37.721.655
|% -9,96
|
|ATSYH
|65,65
|3.554.774
|% -6,15
|
|PAMEL
|171,10
|268.395.608
|% -5,99
|
|GMTAS
|12,44
|74.529.892
|% -3,79
|
|THYAO
|164,40
|12.748.117.275
|% 9,53
|
|KCHOL
|93,80
|5.377.596.288
|% 9,96
|
|AKBNK
|18,17
|5.190.707.684
|% 3,53
|
|YKBNK
|12,09
|4.914.542.872
|% 4,68
|
|GARAN
|29,50
|4.053.992.887
|% 2,93
|
|EKGYO
|7,61
|3.270.141.581
|% 4,25
|
|YKBNK
|12,09
|4.914.542.872
|% 4,68
|
|AKBNK
|18,17
|5.190.707.684
|% 3,53
|
|ISCTR
|12,62
|3.110.967.904
|% 2,94
|
|GARAN
|29,50
|4.053.992.887
|% 2,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2440
|21,2483
|% 1,39
|
|Euro
|22,8741
|22,9768
|% 2,31
|
|Sterlin
|26,2650
|26,3967
|% 1,00
|
|Frank
|23,3445
|23,4851
|% 1,64
|
|Riyal
|5,6469
|5,6753
|% 1,37
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|9,49
|
|Altın Gr.
|1.337
|1.337
|24,08
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.154
|58,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|57,72
|
|Yarım
|4.401
|4.512
|-54,00
|
|Çeyrek
|2.207
|2.263
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,57
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,05
|0,11
|
|B. Petrol
|77,01
|77,01
|0,88
|
Seans Raporu
17:59
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ODAS, GUBRF
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, HEKTS, KCHOL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 235, 32 artarak (% 5.12 ) 4, 830
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17:58
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