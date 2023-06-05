***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Unvan Değişikliği









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanRhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.Yeni UnvanICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi02/06/2023AçıklamalarŞirketimizin 25.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantı sonucundaRhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. olan Şirket Ünvanı ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak değiştirilmiş olup, bu değişiklik Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01.06.2023 tarihinde tescil edilerek, 05.06.2023 tarihli ve 10845 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156028BIST