***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Unvan Değişikliği









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.06.2023 -29.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanRhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.Yeni UnvanICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi02/06/2023Açıklamalar05.06.2023 tarihli ve 14:42:14 saatinde yapılan özel durum açıklamamıza istinaden aşağıdaki metindeki tescil tarihimiz yanlışlıkla 01.06.2023 sehven yazılmış olup doğrusu 02.06.2023 olacaktır.Şirketimizin 25.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantı sonucundaRhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. olan Şirket Ünvanı ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak değiştirilmiş olup, bu değişiklik Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.06.2023 tarihinde tescil edilerek, 05.06.2023 tarihli ve 10845 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156059BIST