***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
28.12.2020 16:17
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 28.12.2020 tarihli ve 2020/16 sayılı kararıyla
Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'nin Kurumsal Yönetim Tebliği ("II-17.1")'de yer alan "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin" "Yönetim Kurulu" başlıklı 4. maddesi uyarınca oluşturulmasına ve bu kapsamda
1) Riskin Erken Saptanması Komitesi üye sayısının 3 (üç ) olarak belirlenmesine,
Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Duygu Döndü BAYSAL'ın, Komite Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tahsin YILMAZ'ın ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Arif BEKTAŞ'ın 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere atanmalarına,
2) Kurumsal Yönetim Komitesi üye sayısının 3 (üç) olarak belirlenmesine,
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın, Döndü Duygu BAYSAL'ın, Komite Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tahsin YILMAZ ile Yatırımcı İlişkileri Müdürü olan Zeynep KARAKAŞ'ın 1 (bir ) yıl süreyle görev yapmak üzere atanmalarına,
3) Denetimden Sorumlu Komitesi üye sayısının 2 (iki) olarak belirlenmesine,
Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tahsin YILMAZ'ın, Komite Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Döndü Duygu BAYSAL'ın 1 (bir ) yıl süreyle görev yapmak üzere atanmalarına,
Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanan hususların, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketimiz internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895187
BIST