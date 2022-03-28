***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 28.03.2022 tarihli ve 2022/09 sayılı kararıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'nin Kurumsal Yönetim Tebliği ("II-17.1")'de yer alan "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin" "Yönetim Kurulu" başlıklı 4. maddesi uyarınca oluşturulmasına ve bu kapsamda 1)Riskin Erken Saptanması Komitesi üye sayısının 3 (üç ) olarak belirlenmesine, Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Duygu Döndü BAYSAL'ın, Komite Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tahsin YILMAZ'ın ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Arif BEKTAŞ'ın 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere atanmalarına,2)Kurumsal Yönetim Komitesi üye sayısının 3 (üç) olarak belirlenmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın, Döndü Duygu BAYSAL'ın, Komite Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tahsin YILMAZ ile Yatırımcı İlişkileri Müdürü olan Zeynep KARAKAŞ'ın 1 (bir ) yıl süreyle görev yapmak üzere atanmalarına, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,3)Denetimden Sorumlu Komitesi üye sayısının 2 (iki) olarak belirlenmesine, Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tahsin YILMAZ'ın, Komite Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Döndü Duygu BAYSAL'ın 1 (bir ) yıl süreyle görev yapmak üzere atanmalarına,Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanan hususların, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketimiz internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013470BIST