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***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

31.05.2023 16:28
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 31.05.2023 tarihli ve 2023/19 sayılı kararıyla
Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'nin Kurumsal Yönetim Tebliği ("II-17.1")'de yer alan "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin" "Yönetim Kurulu" başlıklı 4. maddesi uyarınca oluşturulmasına ve bu kapsamda
 
1)   Riskin Erken Saptanması Komitesi üye sayısının 3 (üç ) olarak belirlenmesine,
Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cevdet ERKORKMAZ'ın,Komite Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gülören TUNCA'nın ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ömer ŞENÖZ'ün 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere atanmalarına,
 
2)   Kurumsal Yönetim Komitesi üye sayısının 3 (üç) olarak belirlenmesine,
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın, Gülören TUNCA'nın, Komite Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cevdet ERKORKMAZ ile Yatırımcı İlişkileri Müdürü olan Zeynep KARAKAŞ'ın 1 (bir ) yıl süreyle görev yapmak üzere atanmalarına, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,
 
3)   Denetimden Sorumlu Komitesi üye sayısının 3 (üç) olarak belirlenmesine,
Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cevdet ERKORKMAZ'ın, Komite Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gülören TUNCA'nın ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Sayın Ömer ŞENÖZ'ün 1 (bir ) yıl süreyle görev yapmak üzere atanmalarına,
 
Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanan hususların, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketimiz internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155035


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