***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
31.05.2023 16:28
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 31.05.2023 tarihli ve 2023/19 sayılı kararıyla
Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'nin Kurumsal Yönetim Tebliği ("II-17.1")'de yer alan "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin" "Yönetim Kurulu" başlıklı 4. maddesi uyarınca oluşturulmasına ve bu kapsamda
1) Riskin Erken Saptanması Komitesi üye sayısının 3 (üç ) olarak belirlenmesine,
Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cevdet ERKORKMAZ'ın,Komite Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gülören TUNCA'nın ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ömer ŞENÖZ'ün 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere atanmalarına,
2) Kurumsal Yönetim Komitesi üye sayısının 3 (üç) olarak belirlenmesine,
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın, Gülören TUNCA'nın, Komite Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cevdet ERKORKMAZ ile Yatırımcı İlişkileri Müdürü olan Zeynep KARAKAŞ'ın 1 (bir ) yıl süreyle görev yapmak üzere atanmalarına, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,
3) Denetimden Sorumlu Komitesi üye sayısının 3 (üç) olarak belirlenmesine,
Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cevdet ERKORKMAZ'ın, Komite Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gülören TUNCA'nın ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Sayın Ömer ŞENÖZ'ün 1 (bir ) yıl süreyle görev yapmak üzere atanmalarına,
Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanan hususların, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketimiz internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155035
BIST