***RHEAG* *STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RHEAG******STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [RHEAG]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 39 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Pay Endeksi Türev Pazarlarının 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11:00 itibarıyla 5 iş günü süreyle (14 Şubat 2023 akşamına kadar) kapatılması sebebi ile RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş zorunlu pay alım teklif sürecine piyasa açılıncaya kadar ara verilmek zorunda kalınmıştır. Piyasanın açıldığı günden itibaren zorunlu pay alım teklif süreci kaldığı yerden devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112679BIST