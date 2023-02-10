***RHEAG* *STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2023 15:07
***RHEAG******STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 39 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Pay Endeksi Türev Pazarlarının 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11:00 itibarıyla 5 iş günü süreyle (14 Şubat 2023 akşamına kadar) kapatılması sebebi ile RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş zorunlu pay alım teklif sürecine piyasa açılıncaya kadar ara verilmek zorunda kalınmıştır. Piyasanın açıldığı günden itibaren zorunlu pay alım teklif süreci kaldığı yerden devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112679
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 19,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0750
|
18,8439
En Düşük
18,8065
10:4220,1354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0890
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,2593
En Düşük
20,1174
10:421.127,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.127,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.126,06
|
1.133,97
En Düşük
1.121,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8328
|18,8359
|% 0,03
|
|Euro
|20,1278
|20,1354
|% -0,44
|
|Sterlin
|22,7297
|22,8437
|% -0,05
|
|Frank
|20,3116
|20,4340
|% -0,04
|
|Riyal
|5,0042
|5,0293
|% 0,06
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|1,27
|
|Altın Gr.
|1.128
|1.128
|2,24
|
|Cumhuriyet
|7.593
|7.707
|-113,00
|
|Tam
|7.626
|7.672
|-23,00
|
|Yarım
|3.726
|3.754
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.863
|1.877
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,38
|13,39
|0,10
|
|B. Petrol
|85,36
|85,36
|0,86
|