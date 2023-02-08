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***RHEAG* *STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim

08.02.2023 17:08
***RHEAG* *STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim


***RHEAG******STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ SONUC BİLDİRİMİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler RHEAG

İşlem Türü Zorunlu Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi MUSTAFA MÜMTAZ ÖZKAYA
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 10947
Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih 09.12.2022
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Para Birimi TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 02.02.2023
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 10:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 15.02.2023
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00

Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi Fiyatı
B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0 Hamiline Değil - 1,8

Günlük Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Nominal Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Nominal Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0 02.02.2023 0 0 0 0 0
B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0 03.02.2023 0 0 0 0 0
B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0 06.02.2023 0 0 0 0 0
B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0 07.02.2023 0 0 0 0 0
B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0 08.02.2023 0 0 0 0 0

Konuya İlişkin Özel Şartlar
-
Ek Açıklamalar
RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. paylarının zorunlu pay alım teklifi yoluyla Mustafa Mümtaz ÖZKAYA tarafından devralınmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na yapılmış olan başvuru, SPK'nın 26.01.2023 tarih ve 4/114 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, Pay Alım Teklifi Bilgi Formu onaylanmıştır.
Bu çerçevede Mustafa Mümtaz ÖZKAYA tarafından STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. aracılığı ile zorunlu pay alım teklifi yapılmasına ilişkin Bilgi Formu, Talep Formu ve sürece ilişkin Bilgilendirme Notu ekte sunulmaktadır.
Zorunlu pay alım teklifi süresi on (10) işgünüdür. Pay alım teklifi süreci 02 Şubat 2023 Perşembe günü başlayıp, 15 Şubat 2023 Çarşamba günü saat 17.00'de sona erecektir.
Pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal değerli, 1 adet RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payı için pay devrine ilişkin sözleşmenin yapılmasının kamuya duyurulduğu tarih olan 17.05.2022 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanmak suretiyle 1,80 TL olarak belirlenmiştir.
Pay alım teklifi Bilgi Formu, Talep Formu ve sürece ilişkin Bilgilendirme Notu ayrıca www.rheagirisim.com ve zorunlu pay alım teklifi yoluyla pay alımına aracılık edecek olan STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.' nin www.strateji.com.tr adreslerinde yayınlanmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111496


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