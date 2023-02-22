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***RHEAG* *STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim

22.02.2023 17:11
***RHEAG* *STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim


***RHEAG******STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ SONUC BİLDİRİMİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler RHEAG

İşlem Türü Zorunlu Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi MUSTAFA MÜMTAZ ÖZKAYA
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 10947
Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih 09.12.2022
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Para Birimi TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 02.02.2023
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 10:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 22.02.2023
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00

Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi Fiyatı
B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0 Hamiline Değil - 1,8

Günlük Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Nominal Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Nominal Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0 02.02.2023 0 0 0 0 0
B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0 03.02.2023 0 0 0 0 0
B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0 06.02.2023 0 0 0 0 0
B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0 07.02.2023 0 0 0 0 0
B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0 15.02.2023 0 0 0 0 0
B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0 16.02.2023 0 0 0 0 0
B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0 17.02.2023 0 0 0 0 0
B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0 20.02.2023 0 0 0 0 0
B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0 21.02.2023 0 0 0 0 0
B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0 22.02.2023 0 0 0 0 0

Toplam Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Pay Adedi Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Nominal Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
B Grubu, RHEAG, TRAVKFRS91Q0 0 0 0

Konuya İlişkin Özel Şartlar
-
Ek Açıklamalar
RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. paylarının zorunlu pay alım teklifi yoluyla Mustafa Mümtaz ÖZKAYA tarafından devralınmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na yapılmış olan başvuru, SPK'nın 26.01.2023 tarih ve 4/114 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, Pay Alım Teklifi Bilgi Formu onaylanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında Strateji Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş'nin sermayesini temsil eden halka açık diğer payların sahiplerine 02.02.2023 – 22.02.2023 tarihleri arasında yapılan zorunlu pay alım teklifi süreci tamamlanmıştır. Zorunlu Pay Alım Teklifi sürecinde pay alım teklifine karşılık veren yatırımcı olmamıştır.
(15/02/2023 tarihinde bitecek olan zorunlu pay alım teklif süreci,
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 39 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Pay Endeksi Türev Pazarlarının 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11:00 itibarıyla 5 iş günü süreyle (14 Şubat 2023 akşamına kadar) kapatılması sebebi ile
22/02/2023 tarihine uzatılmıştır.)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116039


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