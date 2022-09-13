***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme









***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.09.2022AçıklamalarŞirketimiz uvanının TFG ISTANBUL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ olarak değiştirilmesine ilişkin süreç tamamlanmış, konuya ilişkin karar 13 Eylül 2022 tarih ve 10659 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No2 13/09/2022 13/09/2022 10659http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062648BIST