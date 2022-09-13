***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme
13.09.2022 14:12
***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.09.2022
Açıklamalar
Şirketimiz uvanının TFG ISTANBUL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ olarak değiştirilmesine ilişkin süreç tamamlanmış, konuya ilişkin karar 13 Eylül 2022 tarih ve 10659 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2 13/09/2022 13/09/2022 10659
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062648
BIST
14:203.662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 13,00
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.568
14:2018,2519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0368
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2519
En Düşük
18,2119
14:2018,5900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1413
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,4317
14:201.013,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,99
|Açılış
|: 1.013,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.014,78
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler14:18
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|146.825.308
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|2.341.264
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|816.425
|% 9,99
|
|VAKFN
|3,97
|170.630.137
|% 9,97
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|46.943.194
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|KLNMA
|20,68
|5.173.731
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,97
|865.998
|% -9,73
|
|AKBNK
|18,41
|9.747.516.301
|% 5,14
|
|YKBNK
|9,58
|8.546.717.550
|% -1,14
|
|ISCTR
|11,97
|7.496.108.241
|% -4,62
|
|THYAO
|76,15
|7.380.726.336
|% 1,60
|
|EREGL
|33,68
|5.354.716.277
|% 0,84
|
|YKBNK
|9,58
|8.546.717.550
|% -1,14
|
|EKGYO
|5,33
|3.401.198.868
|% -0,37
|
|ISCTR
|11,97
|7.496.108.241
|% -4,62
|
|AKBNK
|18,41
|9.747.516.301
|% 5,14
|
|KRDMD
|16,29
|4.647.676.414
|% 6,40
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2385
|18,2471
|% 0,18
|
|Euro
|18,5732
|18,5820
|% 0,72
|
|Sterlin
|21,3357
|21,4427
|% 0,48
|
|Frank
|19,1606
|19,2760
|% 0,66
|
|Riyal
|4,8412
|4,8655
|% 0,10
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|3,95
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|3,17
|
|Cumhuriyet
|6.788
|6.891
|19,00
|
|Tam
|6.828
|6.875
|19,00
|
|Yarım
|3.327
|3.361
|11,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.680
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,87
|19,90
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,04
|
|B. Petrol
|95,14
|95,14
|1,14
|
Seans Raporu
14:18
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-
14:33ADESE
Yüzde 6.09 oranında artışla 1.22 lira fiyatla işlem gören hissede 213, 883, 058 adet işlem
-
14:32AEFES
Yüzde 4.76 oranında artışla 46.22 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 541, 241 adet işlem
-
14:31OZRDN
Yüzde 4.47 oranında artışla 17.29 lira fiyatla işlem gören hissede 313, 789 adet işlem
-
14:30XU100
Endeks 3, 660 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 89, 169.00 milyon TL de
-
14:30HKTM
Yüzde 9.68 oranında artışla 42.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 583, 482 adet işlem