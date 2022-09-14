***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme









***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.09.2022Açıklamalar13.09.2022 tarihli duyurumuzda REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. olan unvanının TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş. olarak değiştirildiği belirtilmiş ve konu ile ilgili TTSG ek olarak sunulmuştu.Bu kez şirket ana sözleşmemizin güncellenmiş hali ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No3 16/06/2022 22/06/2022 106036 16/06/2022 22/06/2022 106032 13/09/2022 13/09/2022 10659http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063068BIST