***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme
14.09.2022 14:54
***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.09.2022
Açıklamalar
13.09.2022 tarihli duyurumuzda REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. olan unvanının TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş. olarak değiştirildiği belirtilmiş ve konu ile ilgili TTSG ek olarak sunulmuştu.
Bu kez şirket ana sözleşmemizin güncellenmiş hali ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3 16/06/2022 22/06/2022 10603
6 16/06/2022 22/06/2022 10603
2 13/09/2022 13/09/2022 10659
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063068
BIST
15:263.352
En Yüksek
|Değişim
|: -2,19%
|| -75,06
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
15:2618,2604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0106
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2467
15:2618,2885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0951
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
15:26999,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,61
|Açılış
|: 1.000,16
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,39
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler15:26
|PAGYO
|23,12
|16.678.712
|% 9,99
|
|DESA
|31,72
|39.237.657
|% 9,99
|
|ARSAN
|5,97
|62.146.638
|% 9,94
|
|TUKAS
|12,95
|325.767.701
|% 9,93
|
|IEYHO
|1,12
|125.915.334
|% 9,80
|
|ISCTR
|10,17
|1.305.908.445
|% -10,00
|
|ISFIN
|8,10
|46.648.989
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|45.039.767
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|97.174.302
|% -10,00
|
|SNPAM
|14,40
|581.013
|% -10,00
|
|KRDMD
|13,06
|5.676.056.064
|% -9,62
|
|THYAO
|71,15
|3.624.365.109
|% 0,07
|
|ASELS
|30,72
|3.458.667.760
|% 2,40
|
|AKBNK
|14,21
|2.964.737.519
|% -9,84
|
|YKBNK
|7,86
|2.393.645.316
|% -9,97
|
|EKGYO
|4,36
|2.164.008.807
|% -9,54
|
|KRDMD
|13,06
|5.676.056.064
|% -9,62
|
|YKBNK
|7,86
|2.393.645.316
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,21
|2.964.737.519
|% -9,84
|
|CEMAS
|1,46
|259.275.629
|% -0,68
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2504
|18,2604
|% 0,06
|
|Euro
|18,2794
|18,2885
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,0238
|21,1292
|% 0,54
|
|Frank
|18,9046
|19,0185
|% 0,04
|
|Riyal
|4,8415
|4,8658
|% 0,01
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|1,94
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|0,91
|
|Cumhuriyet
|6.725
|6.827
|3,00
|
|Tam
|6.756
|6.810
|-6,00
|
|Yarım
|3.292
|3.329
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.664
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,50
|19,53
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|0,07
|
|B. Petrol
|92,83
|92,83
|-0,34
|
Seans Raporu
15:26
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15:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TOASO, ASELS, GUBRF
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15:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -75, 54 kaybederek (% -2.47 ) 2, 984
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : TUKAS, HURGZ, PAGYO, DESA, ARSAN, IEYHO
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15:41
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