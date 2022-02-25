***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.02.2022Açıklamalar01.01.2021-31.12.2021 dönemi faaliyet raporumuz ekli dosyada yer almaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004508BIST