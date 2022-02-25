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***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

25.02.2022 15:39
***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2022
Açıklamalar

01.01.2021-31.12.2021 dönemi faaliyet raporumuz ekli dosyada yer almaktadır.
Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004508


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TIRE 9,46 27.638.623 % 10,00  
PENTA 297,00 15.999.093 % 10,00  
KERVN 0,66 384.555 % 10,00  
ISBTR 56.542,80 499.184 % 10,00  
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Riyal 3,6737 3,6922 % -1,37  
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15:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.896 1.897 -1,54  
Altın Gr. 843 843 -12,16  
Cumhuriyet 5.643 5.729 -441,00  
Tam 5.599 5.745 -460,81  
Yarım 2.706 2.779 -222,91  
Çeyrek 1.357 1.390 -111,45  
Gümüş.Ons 24,15 24,18 0,02  
Gümüş Gr. 10,72 10,74 -0,14  
B. Petrol 95,15 95,15 -0,27  
Seans Raporu 15:55
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