***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
25.02.2022 15:39
***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2022
Açıklamalar
01.01.2021-31.12.2021 dönemi faaliyet raporumuz ekli dosyada yer almaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004508
BIST
15:571.954
En Yüksek
|Değişim
|: 5,56%
|| 103,00
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.956
En Düşük
1.866
15:5713,7870
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -0,2360
|Açılış
|: 13,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,7491
15:5715,5320
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -0,3135
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,4519
15:57843,55
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -11,75
|Açılış
|: 843,55
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
842,21
BIST En Aktif Hisseler15:55
|TIRE
|9,46
|27.638.623
|% 10,00
|
|PENTA
|297,00
|15.999.093
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|KLGYO
|0,87
|152.879.257
|% -5,43
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|ULUUN
|6,30
|43.172.017
|% -2,48
|
|TKFEN
|19,84
|719.176.109
|% -2,36
|
|ANHYT
|13,90
|6.232.969
|% -1,84
|
|THYAO
|27,24
|5.393.401.939
|% 7,75
|
|EREGL
|30,68
|2.150.151.034
|% 5,50
|
|KRDMD
|11,32
|1.228.220.498
|% 7,30
|
|GARAN
|11,38
|1.192.641.479
|% 3,36
|
|YKBNK
|3,68
|898.028.678
|% 4,25
|
|YKBNK
|3,68
|898.028.678
|% 4,25
|
|EKGYO
|2,07
|494.864.825
|% 4,02
|
|THYAO
|27,24
|5.393.401.939
|% 7,75
|
|KLGYO
|0,87
|152.879.257
|% -5,43
|
|HUNER
|2,82
|395.497.329
|% 6,02
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7700
|13,7817
|% -1,72
|
|Euro
|15,4803
|15,5097
|% -2,12
|
|Sterlin
|18,4847
|18,5774
|% -1,22
|
|Frank
|14,8645
|14,9541
|% -1,49
|
|Riyal
|3,6737
|3,6922
|% -1,37
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|-1,54
|
|Altın Gr.
|843
|843
|-12,16
|
|Cumhuriyet
|5.643
|5.729
|-441,00
|
|Tam
|5.599
|5.745
|-460,81
|
|Yarım
|2.706
|2.779
|-222,91
|
|Çeyrek
|1.357
|1.390
|-111,45
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|-0,14
|
|B. Petrol
|95,15
|95,15
|-0,27
|
Seans Raporu
15:55
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