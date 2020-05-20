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***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

20.05.2020 15:06
GÜNCEL HABERLER



***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
474.153 936.331
Dönem Karı (Zararı)
222.278 27.925
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
222.278 27.925
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
76.928 53.076
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 15.090 49.945
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.874 1.425
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 6.874 1.425
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 54.964 1.706
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
174.947 855.330
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler




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101.968
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KUTPO 23,10 8.787.006 % 10,00  
TSGYO 2,42 18.564.992 % 10,00  
CMBTN 82,50 15.602.319 % 10,00  
DAGHL 6,60 6.524.961 % 10,00  
CMENT 32,34 5.434.063 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3160 8,3577 % 0,54  
Frank 1,8035 1,8125 % 0,31  
Riyal 381,8900 381,9950 % 0,55  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.751 1.751 6,25  
Altın Gr. 382 382 1,98  
Cumhuriyet 2.470 2.502 5,40  
Tam 2.543 2.567 5,60  
Yarım 1.241 1.255 2,70  
Çeyrek 620 628 1,30  
Gümüş.Ons 17,52 17,55 0,19  
Gümüş Gr. 3,81 3,81 0,03  
B. Petrol 35,59 35,59 0,94  
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