***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI474.153 936.331Dönem Karı (Zararı)222.278 27.925Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)222.278 27.925Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler76.928 53.076Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 15.090 49.945Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.874 1.425Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 6.874 1.425Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 54.964 1.706İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler174.947 855.330Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler