***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
20.05.2020 15:06
***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
474.153 936.331
Dönem Karı (Zararı)
222.278 27.925
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
222.278 27.925
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
76.928 53.076
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 15.090 49.945
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.874 1.425
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 6.874 1.425
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 54.964 1.706
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
174.947 855.330
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16:39102.514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 530,63
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
16:396,7967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0252
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
16:397,4596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0560
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4607
En Düşük
7,3878
16:39381,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,98
|Açılış
|: 381,90
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,10
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|23,10
|8.787.006
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.564.992
|% 10,00
|
|CMBTN
|82,50
|15.602.319
|% 10,00
|
|DAGHL
|6,60
|6.524.961
|% 10,00
|
|CMENT
|32,34
|5.434.063
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.017.640
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|148.738.378
|% -9,95
|
|EGCEY
|0,93
|1.115.358
|% -9,71
|
|UMPAS
|0,79
|157.291
|% -9,20
|
|EGCYH
|0,71
|2.233.541
|% -8,97
|
|ALKIM
|13,20
|1.025.229.036
|% 3,29
|
|ASELS
|29,68
|693.653.191
|% 1,64
|
|THYAO
|10,90
|608.387.743
|% 0,93
|
|MGROS
|34,26
|536.649.805
|% 4,01
|
|GARAN
|7,73
|526.200.482
|% -0,26
|
|EKGYO
|1,35
|223.264.206
|% 3,05
|
|GUSGR
|3,18
|282.327.178
|% 3,25
|
|YYAPI
|0,67
|51.665.687
|% 9,84
|
|ALKIM
|13,20
|1.025.229.036
|% 3,29
|
|AFYON
|2,86
|206.952.195
|% 2,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3160
|8,3577
|% 0,54
|
|Frank
|1,8035
|1,8125
|% 0,31
|
|Riyal
|381,8900
|381,9950
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|6,25
|
|Altın Gr.
|382
|382
|1,98
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.502
|5,40
|
|Tam
|2.543
|2.567
|5,60
|
|Yarım
|1.241
|1.255
|2,70
|
|Çeyrek
|620
|628
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,52
|17,55
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,81
|0,03
|
|B. Petrol
|35,59
|35,59
|0,94
|