***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 30.000.000 -2.833 550.000 -3.713.359 3.855.935 31.229.743 31.229.743Transferler3.855.935 -3.855.935Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.830 -73.024 -74.854 -74.854Sermaye Azaltımı-25.000.000 -25.000.000 -25.000.000Dönem Sonu Bakiyeler14 5.000.000 -4.663 550.000 682.576 -73.024 6.154.889 6.154.889Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 5.000.000 -4.367 550.000 682.576 -496.342 5.731.867 5.731.867Transferler-496.342 -496.342Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.655 291.226 289.571 289.571Dönem Karı (Zararı)291.226Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.655 289.571 289.571Dönem Sonu Bakiyeler14 5.000.000 -6.022 550.000 186.234 291.226 6.021.438 6.021.438Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI470.066 9.756.102Dönem Karı (Zararı)291.226 -73.024Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)291.226 -73.024Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler131.510 123.520Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 24.091 97.567Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22.133 7.207Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 22.133 7.207Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 85.286 18.746İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler47.330 9.705.606Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler104.171 4.040.225İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3 -451.600 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 555.771 4.040.225Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -49.448 -49.742Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.007 -14.408İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -8.007 -14.408Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 7.145 9.497Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.018 5.727.785İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -6.018 5.727.785İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-513 -7.751Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)22 -513 -7.751Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları470.066 9.756.102YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -27.887Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -27.887Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -27.887FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -25.000.000Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -25.000.000İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-25.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)470.066 -15.271.785NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 470.066 -15.271.785DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.787.732 26.048.141DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.257.798 10.776.356Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.257.798 1.787.732Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar3.422.703 3.525.989İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 3.421.600 2.970.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.103 555.989Peşin Ödenmiş Giderler49.448 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 49.448 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 209.297 208.786Diğer Dönen Varlıklar0 0ARA TOPLAM5.939.246 5.522.507TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.939.246 5.522.507DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar159.711 159.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar159.711 159.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar5 159.711 159.711Diğer Alacaklar21.045 21.930İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 21.045 21.930Maddi Duran Varlıklar35.538 54.984Mobilya ve Demirbaşlar10 35.538 54.984Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar93.327 97.972Bilgisayar Yazılımları11 93.327 97.972TOPLAM DURAN VARLIKLAR309.621 334.597TOPLAM VARLIKLAR6.248.867 5.857.104KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.234 9.241İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.234 9.241Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7 1.234 9.241Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 15.694 8.549Diğer Borçlar9.505 15.523İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 9.505 15.523Kısa Vadeli Karşılıklar30.097 11.572Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 30.097 11.572ARA TOPLAM56.530 44.885TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER56.530 44.885UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar46.223 40.960Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 46.223 40.960Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 124.676 39.392TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER170.899 80.352TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER227.429 125.237ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.021.438 5.731.867Ödenmiş Sermaye14 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-6.022 -4.367Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.022 -4.367Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -6.022 -4.367Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler550.000 550.000Yasal Yedekler14 550.000 550.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 186.234 682.576Net Dönem Karı veya Zararı14 291.226 -496.342TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.021.438 5.731.867TOPLAM KAYNAKLAR6.248.867 5.857.104Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 0 -476.100TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 -476.100 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 -476.100 0 0Genel Yönetim Giderleri16 -494.219 -738.664 -259.863 -357.843Pazarlama Giderleri16 -8.020 -6.941 -5.724 -4.482Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 7.121 10.845 7.121 8.393Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -676 -118.381ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-495.794 -1.329.241 -258.466 -353.932Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 108.282 208.898 100.012 140.120FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-387.512 -1.120.343 -158.454 -213.812Finansman Gelirleri20 2.147.523 12.398.039 748.098 4.294.963Finansman Giderleri21 -1.383.087 -11.331.517 -490.923 -4.169.985SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)376.924 -53.821 98.721 -88.834Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-85.698 -19.203 -29.772 -12.115Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 395 4.982Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -85.698 -19.203 -30.167 -17.097SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)291.226 -73.024 68.949 -100.949DÖNEM KARI (ZARARI)291.226 -73.024 68.949 -100.949Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları291.226 -73.024 68.949 -100.949Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.655 -1.830 619 -228Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -2.069 -2.287 774 -285Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler414 457 -155 57Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri414 457 -155 57Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.655 -1.830 619 -228TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)289.571 -74.854 69.568 -101.177Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları289.571 -74.854 69.568 -101.177http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866628BIST