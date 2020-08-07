***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
07.08.2020 14:26
***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 30.000.000 -2.833 550.000 -3.713.359 3.855.935 31.229.743 31.229.743
Transferler
3.855.935 -3.855.935
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.830 -73.024 -74.854 -74.854
Sermaye Azaltımı
-25.000.000 -25.000.000 -25.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 -4.663 550.000 682.576 -73.024 6.154.889 6.154.889
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 5.000.000 -4.367 550.000 682.576 -496.342 5.731.867 5.731.867
Transferler
-496.342 -496.342
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.655 291.226 289.571 289.571
Dönem Karı (Zararı)
291.226
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.655 289.571 289.571
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 -6.022 550.000 186.234 291.226 6.021.438 6.021.438
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
470.066 9.756.102
Dönem Karı (Zararı)
291.226 -73.024
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
291.226 -73.024
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
131.510 123.520
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 24.091 97.567
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.133 7.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 22.133 7.207
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 85.286 18.746
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
47.330 9.705.606
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
104.171 4.040.225
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -451.600 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 555.771 4.040.225
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -49.448 -49.742
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.007 -14.408
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -8.007 -14.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 7.145 9.497
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.018 5.727.785
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -6.018 5.727.785
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-513 -7.751
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 -513 -7.751
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
470.066 9.756.102
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -27.887
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -27.887
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -27.887
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -25.000.000
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -25.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
470.066 -15.271.785
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 470.066 -15.271.785
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.787.732 26.048.141
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.257.798 10.776.356
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.257.798 1.787.732
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
3.422.703 3.525.989
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 3.421.600 2.970.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.103 555.989
Peşin Ödenmiş Giderler
49.448 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 49.448 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 209.297 208.786
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
5.939.246 5.522.507
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.939.246 5.522.507
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5 159.711 159.711
Diğer Alacaklar
21.045 21.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 21.045 21.930
Maddi Duran Varlıklar
35.538 54.984
Mobilya ve Demirbaşlar
10 35.538 54.984
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
93.327 97.972
Bilgisayar Yazılımları
11 93.327 97.972
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
309.621 334.597
TOPLAM VARLIKLAR
6.248.867 5.857.104
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.234 9.241
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.234 9.241
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.234 9.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 15.694 8.549
Diğer Borçlar
9.505 15.523
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 9.505 15.523
Kısa Vadeli Karşılıklar
30.097 11.572
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 30.097 11.572
ARA TOPLAM
56.530 44.885
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.530 44.885
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
46.223 40.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 46.223 40.960
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 124.676 39.392
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
170.899 80.352
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
227.429 125.237
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.021.438 5.731.867
Ödenmiş Sermaye
14 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.022 -4.367
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.022 -4.367
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -6.022 -4.367
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
550.000 550.000
Yasal Yedekler
14 550.000 550.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 186.234 682.576
Net Dönem Karı veya Zararı
14 291.226 -496.342
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.021.438 5.731.867
TOPLAM KAYNAKLAR
6.248.867 5.857.104
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 0 -476.100
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 -476.100 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 -476.100 0 0
Genel Yönetim Giderleri
16 -494.219 -738.664 -259.863 -357.843
Pazarlama Giderleri
16 -8.020 -6.941 -5.724 -4.482
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 7.121 10.845 7.121 8.393
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -676 -118.381
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-495.794 -1.329.241 -258.466 -353.932
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 108.282 208.898 100.012 140.120
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-387.512 -1.120.343 -158.454 -213.812
Finansman Gelirleri
20 2.147.523 12.398.039 748.098 4.294.963
Finansman Giderleri
21 -1.383.087 -11.331.517 -490.923 -4.169.985
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
376.924 -53.821 98.721 -88.834
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-85.698 -19.203 -29.772 -12.115
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 395 4.982
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -85.698 -19.203 -30.167 -17.097
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
291.226 -73.024 68.949 -100.949
DÖNEM KARI (ZARARI)
291.226 -73.024 68.949 -100.949
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
291.226 -73.024 68.949 -100.949
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.655 -1.830 619 -228
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -2.069 -2.287 774 -285
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
414 457 -155 57
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
414 457 -155 57
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.655 -1.830 619 -228
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
289.571 -74.854 69.568 -101.177
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
289.571 -74.854 69.568 -101.177
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866628
BIST