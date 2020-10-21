***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 30.000.000 -2.833 550.000 -3.173.359 3.855.935 31.229.743 31.229.743Transferler3.855.935 -3.855.935Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-1.913Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-490.320 -492.233 -492.233Sermaye Azaltımı-25.000.000 -25.000.000 -25.000.000Dönem Sonu Bakiyeler14 5.000.000 -4.746 550.000 682.576 -490.320 5.737.510 5.737.510Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 5.000.000 -4.367 550.000 682.576 -496.342 5.731.867 5.731.867Transferler-496.342 496.342Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)643.079 643.079Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.054 646.133 643.079 643.079Dönem Sonu Bakiyeler14 5.000.000 -7.421 550.000 186.234 646.133 6.374.946 6.374.946Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI496.867 6.618.039Dönem Karı (Zararı)646.133 -490.320Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)646.133 -490.320Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler227.413 178.700Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 31.824 149.835Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler20.201 10.111Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 20.201 10.111Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 175.388 18.754İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-376.679 6.929.659Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-350.330 1.216.687İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3 -906.100 -2.829.550İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 555.770 4.046.237Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -26.042 14.885Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.976 -6.140İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -7.976 -6.140Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 10.413 8.390Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.233 5.715.458İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.233 5.715.458İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-511 -19.621Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)22 -511 -19.621Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları496.867 6.618.039YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -180.815Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -180.815Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -180.815FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -24.886.990Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -25.000.000İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-25.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 113.010Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri113.010YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)496.867 -18.449.766NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 496.867 -18.449.766DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.787.732 26.048.141DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.284.599 7.598.375Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.284.599 1.787.732Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar3.877.204 3.525.989İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 3.876.100 2.970.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.104 555.989Peşin Ödenmiş Giderler26.042 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 26.042 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 209.297 208.786Diğer Dönen Varlıklar0 0ARA TOPLAM6.397.142 5.522.507TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.397.142 5.522.507DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar159.711 159.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar159.711 159.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar5 159.711 159.711Diğer Alacaklar21.045 21.930İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 21.045 21.930Maddi Duran Varlıklar30.128 54.984Mobilya ve Demirbaşlar10 30.128 54.984Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar91.004 97.972Bilgisayar Yazılımları11 91.004 97.972TOPLAM DURAN VARLIKLAR301.888 334.597TOPLAM VARLIKLAR6.699.030 5.857.104KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.265 9.241İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.265 9.241Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7 1.265 9.241Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 18.962 8.549Diğer Borçlar13.290 15.523İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 13.290 15.523Kısa Vadeli Karşılıklar23.969 11.572Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 23.969 11.572ARA TOPLAM57.486 44.885TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER57.486 44.885UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar51.818 40.960Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 51.818 40.960Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 214.780 39.392TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER266.598 80.352TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER324.084 125.237ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.374.946 5.731.867Ödenmiş Sermaye14 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.421 -4.367Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.421 -4.367Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -7.421 -4.367Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler550.000 550.000Yasal Yedekler14 550.000 550.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 186.234 682.576Net Dönem Karı veya Zararı14 646.133 -496.342TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.374.946 5.731.867TOPLAM KAYNAKLAR6.699.030 5.857.104Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 0 -490.370 -14.270TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 -490.370 0 -14.270Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 -490.370 0 -14.270Genel Yönetim Giderleri16 -796.036 -1.057.581 -301.817 -318.917Pazarlama Giderleri16 -10.266 -9.315 -2.246 -2.374Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 10.792 10.845 3.671Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -676 -118.381ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-796.186 -1.664.802 -300.392 -335.561Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 117.861 302.917 9.579 94.019FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-678.325 -1.361.885 -290.813 -241.542Finansman Gelirleri20 3.272.851 14.492.509 1.125.328 2.094.470Finansman Giderleri21 -1.772.242 -13.601.712 -389.155 -2.270.195SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)822.284 -471.088 445.360 -417.267Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-176.151 -19.232 -90.453 -29Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -176.151 -19.232 -90.453 -29SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)646.133 -490.320 354.907 -417.296DÖNEM KARI (ZARARI)646.133 -490.320 354.907 -417.296Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları646.133 -490.320 354.907 -417.296Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.054 -1.913 -1.399 -83Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -3.817 -2.391 -1.748 -104Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler763 478 349 21Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri763 478 349 21Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.054 -1.913 -1.399 -83TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)643.079 -492.233 353.508 -417.379Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları643.079 -492.233 353.508 -417.379http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882787BIST